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Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР - РИА Новости, 17.11.2024
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02:59 17.11.2024 (обновлено: 03:16 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html
Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР
Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР - РИА Новости, 17.11.2024
Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T02:59
2024-11-17T03:16
в мире
китай
сша
си цзиньпин
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Вопрос о взломе американских телекоммуникаций действительно поднимался. Я не собираюсь публично говорить о том, что было сказано", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи, отметив, что США поделятся большей информацией в ходе прогресса расследования.В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Джо Байден, Джейк Салливан
Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР

Си Цзиньпин и Байден на встрече обсудили тему обвинений в шпионаже КНР

© AP Photo / Alex BrandonСи Цзиньпин и Джо Байден
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Си Цзиньпин и Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Вопрос о взломе американских телекоммуникаций действительно поднимался. Я не собираюсь публично говорить о том, что было сказано", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи, отметив, что США поделятся большей информацией в ходе прогресса расследования.
В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.
В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
США и КНР договорились сохранить человеческий контроль над ядерным оружием
02:30
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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