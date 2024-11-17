https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html

Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР

Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T02:59

2024-11-17T02:59

2024-11-17T03:16

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече затронули обвинения США в адрес Китая в масштабной кампании кибершпионажа в американских телекоммуникациях, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Вопрос о взломе американских телекоммуникаций действительно поднимался. Я не собираюсь публично говорить о том, что было сказано", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи, отметив, что США поделятся большей информацией в ходе прогресса расследования.В четверг ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США заявили, что выявили масштабную кампанию кибершпионажа в американских телекоммуникациях якобы со стороны Китая. Шпионаж направлен на получение данных о звонках и сообщениях "ограниченного числа лиц, которые в основном вовлечены в государственную или политическую деятельность". В прессе сообщается, что целью Китая могли быть телефоны выигравшего выборы в США кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса.В США неоднократно заявляли о том, что связанные с КНР хакеры атакуют компьютерные системы и критическую инфраструктуру. Пекин обычно отрицает любые обвинения в кибератаках, приписываемые поддерживаемым китайскими властями структурам, и обвиняет США в организации собственных кибератак.

https://ria.ru/20241117/ssha-1984206179.html

китай

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден, джейк салливан