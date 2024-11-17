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США должны выплатить Ирану триллион долларов, заявили в КСИР - РИА Новости, 17.11.2024
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02:17 17.11.2024 (обновлено: 03:01 17.11.2024)
https://ria.ru/20241117/iran-1984205501.html
США должны выплатить Ирану триллион долларов, заявили в КСИР
США должны выплатить Ирану триллион долларов, заявили в КСИР - РИА Новости, 17.11.2024
США должны выплатить Ирану триллион долларов, заявили в КСИР
США должны выплатить Ирану около одного триллиона долларов за санкции, которые тормозили развитие исламской республики на протяжении 25 лет, заявил заместитель... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T02:17
2024-11-17T03:01
в мире
иран
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аббас аракчи
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. США должны выплатить Ирану около одного триллиона долларов за санкции, которые тормозили развитие исламской республики на протяжении 25 лет, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани. "США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться", — приводит иранское информационное агентство ISNA слова Шамхани.В начале ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью корреспонденту немецкого журнала Der Spiegel заявил, что Тегеран готов к диалогу с Европой, а европейские государства должны снять санкции с Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, аббас аракчи, дональд трамп, тегеран (город), санкции
В мире, Иран, США, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Тегеран (город), Санкции
США должны выплатить Ирану триллион долларов, заявили в КСИР

Замглавы КСИР Шамхани: США должны выплатить Ирану триллион долларов за санкции

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади на площади в Тегеране
Башня Азади на площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
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Башня Азади на площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. США должны выплатить Ирану около одного триллиона долларов за санкции, которые тормозили развитие исламской республики на протяжении 25 лет, заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана по правовым вопросам Сахраб-Али Шамхани.
"США должны компенсировать Ирану один триллион долларов за то, что на протяжении 25 лет из-за санкций не позволяли исламской республике развиваться", — приводит иранское информационное агентство ISNA слова Шамхани.
В начале ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью корреспонденту немецкого журнала Der Spiegel заявил, что Тегеран готов к диалогу с Европой, а европейские государства должны снять санкции с Ирана.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Иране заявили о скором возобновлении переговоров по ядерной сделке
01:36
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
 
В миреИранСШААббас АракчиДональд ТрампТегеран (город)Санкции
 
 
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