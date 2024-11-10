https://ria.ru/20241110/iran-1982947864.html
Европа должна снять санкции, заявил глава МИД Ирана
Европа должна снять санкции, заявил глава МИД Ирана - РИА Новости, 10.11.2024
Европа должна снять санкции, заявил глава МИД Ирана
Тегеран готов к диалогу с Европой, а европейские государства должны снять санкции с Ирана, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью корреспонденту... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T16:46
2024-11-10T16:46
2024-11-10T16:46
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ТЕГЕРАН, 9 ноя – РИА Новости. Тегеран готов к диалогу с Европой, а европейские государства должны снять санкции с Ирана, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи в интервью корреспонденту немецкого журнала Der Spiegel. "Я готов к диалогу с европейцами по поводу нашего сотрудничества с Россией. Давайте вступим в диалог и оставим санкции (в стороне – ред.). Санкции только усугубляют проблемы. Они никогда не помогали решить проблему, по крайней мере, (не в отношениях с – ред.) Ираном. Мое заявление таково: забудьте о санкциях! Они не работали в прошлом, не работают сейчас и не будут работать в будущем", – передает слова Аракчи агентство ILNA. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241109/iran-1982793203.html
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в мире, иран, тегеран (город), россия, аббас аракчи, дональд трамп, der spiegel, европа
В мире, Иран, Тегеран (город), Россия, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Der Spiegel, Европа
Европа должна снять санкции, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана: Тегеран готов к диалогу с Европой, она должна снять санкции