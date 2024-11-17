https://ria.ru/20241117/iran-1984205320.html

Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину

Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину - РИА Новости, 17.11.2024

Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину

Иран внесет изменения в свою ядерную доктрину, которые "никому не понравятся", если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию, заявил глава МИД Ирана... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T02:03

2024-11-17T02:03

2024-11-17T02:03

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иран

тегеран (город)

сша

аббас аракчи

рафаэль гросси

масуд пезешкиан

магатэ

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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран внесет изменения в свою ядерную доктрину, которые "никому не понравятся", если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию, то мы примем ответные зеркальные меры, - мы внесем изменения в свою ядерную доктрину, которые никому не понравятся", - приводит агентство IRIB слова Аракчи. Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241117/iran-1984204467.html

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в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, магатэ