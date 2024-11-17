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Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину - РИА Новости, 17.11.2024
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02:03 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/iran-1984205320.html
Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину
Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину - РИА Новости, 17.11.2024
Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину
Иран внесет изменения в свою ядерную доктрину, которые "никому не понравятся", если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию, заявил глава МИД Ирана... РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T02:03
2024-11-17T02:03
в мире
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рафаэль гросси
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран внесет изменения в свою ядерную доктрину, которые "никому не понравятся", если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию, то мы примем ответные зеркальные меры, - мы внесем изменения в свою ядерную доктрину, которые никому не понравятся", - приводит агентство IRIB слова Аракчи. Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, тегеран (город), сша, аббас аракчи, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, магатэ
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Аббас Аракчи, Рафаэль Гросси, Масуд Пезешкиан, МАГАТЭ
Аракчи заявил, что Иран готов внести изменения в свою ядерную доктрину

Аракчи: Иран изменит ядерную доктрину, если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию

© AP Photo / Hassan AmmarМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран внесет изменения в свою ядерную доктрину, которые "никому не понравятся", если МАГАТЭ примет какую-либо антииранскую резолюцию, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Если МАГАТЭ примет антииранскую резолюцию, то мы примем ответные зеркальные меры, - мы внесем изменения в свою ядерную доктрину, которые никому не понравятся", - приводит агентство IRIB слова Аракчи.
Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе страны. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
В Иране заявили о скором возобновлении переговоров по ядерной сделке
01:36
 
В миреИранТегеран (город)СШААббас АракчиРафаэль ГроссиМасуд ПезешкианМАГАТЭ
 
 
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