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‌Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте - РИА Новости, 17.11.2024
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01:26 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/iran-1984204054.html
‌Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте
‌Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте - РИА Новости, 17.11.2024
‌Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте
Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы, заявил депутат парламента Ирана Ахмад Надери. РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T01:26
2024-11-17T01:26
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы, заявил депутат парламента Ирана Ахмад Надери. "Я сам в выступлении на собрании бывших членов парламента после гибели (генсека ливанского движения "Хезболлах") Хасана Насруллы обозначил необходимость изменения ядерной доктрины, и после этого у меня было много интервью и твитов по этой же теме. Я считаю, что нам следует идти по пути изменения ядерной и военной доктрин. Я считаю, что мы должны пойти на испытание атомной бомбы, и другого пути у нас нет, потому что равновесие в регионе неустойчиво", – приводит слова Надери агентство ILNA. По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль, не будут иметь пропорциональное по силе оружие. "У Израиля есть неизвестное количество ядерных боеголовок, которые он может в любой момент запустить куда ему вздумается, так что у нас нет причин оставаться без оружия, равного по силе оружию неприятеля, так что нам надо двигаться в сторону его создания… Это не только мое мнение, это также мнение иранского народа…", – добавил Надери. Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20241116/tramp-1984156204.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), рафаэль гросси, хасан насрулла, масуд пезешкиан, хезболла, магатэ
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Хасан Насрулла, Масуд Пезешкиан, Хезболла, МАГАТЭ
‌Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте

Депутат парламента Надери: Иран должен провести испытания атомной бомбы

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы, заявил депутат парламента Ирана Ахмад Надери.
"Я сам в выступлении на собрании бывших членов парламента после гибели (генсека ливанского движения "Хезболлах") Хасана Насруллы обозначил необходимость изменения ядерной доктрины, и после этого у меня было много интервью и твитов по этой же теме. Я считаю, что нам следует идти по пути изменения ядерной и военной доктрин. Я считаю, что мы должны пойти на испытание атомной бомбы, и другого пути у нас нет, потому что равновесие в регионе неустойчиво", – приводит слова Надери агентство ILNA.
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По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль, не будут иметь пропорциональное по силе оружие.
"У Израиля есть неизвестное количество ядерных боеголовок, которые он может в любой момент запустить куда ему вздумается, так что у нас нет причин оставаться без оружия, равного по силе оружию неприятеля, так что нам надо двигаться в сторону его создания… Это не только мое мнение, это также мнение иранского народа…", – добавил Надери.
Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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В миреИранИзраильТегеран (город)Рафаэль ГроссиХасан НасруллаМасуд ПезешкианХезболлаМАГАТЭ
 
 
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