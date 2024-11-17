Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте
Депутат парламента Надери: Иран должен провести испытания атомной бомбы
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 17 ноя – РИА Новости. Иран должен поменять свою ядерную и военную доктрины и провести испытания атомной бомбы, заявил депутат парламента Ирана Ахмад Надери.
"Я сам в выступлении на собрании бывших членов парламента после гибели (генсека ливанского движения "Хезболлах") Хасана Насруллы обозначил необходимость изменения ядерной доктрины, и после этого у меня было много интервью и твитов по этой же теме. Я считаю, что нам следует идти по пути изменения ядерной и военной доктрин. Я считаю, что мы должны пойти на испытание атомной бомбы, и другого пути у нас нет, потому что равновесие в регионе неустойчиво", – приводит слова Надери агентство ILNA.
По мнению парламентария, баланс сил в регионе Ближнего Востока не будет установлен, пока Иран и Израиль, не будут иметь пропорциональное по силе оружие.
"У Израиля есть неизвестное количество ядерных боеголовок, которые он может в любой момент запустить куда ему вздумается, так что у нас нет причин оставаться без оружия, равного по силе оружию неприятеля, так что нам надо двигаться в сторону его создания… Это не только мое мнение, это также мнение иранского народа…", – добавил Надери.
Ранее на этой неделе глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Иран. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления СВПД. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.