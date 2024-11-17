https://ria.ru/20241117/bayden-1984287128.html

NYT: Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

NYT: Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS - РИА Новости, 17.11.2024

NYT: Байден впервые разрешил Украине бить вглубь России ракетами ATACMS

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, пишет газета New York... РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T21:10

2024-11-17T21:10

2024-11-17T23:13

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.Как отмечается в публикации, это решение знаменует значительный сдвиг во внешней политике Соединенных Штатов: глава Белого дома принял его за два месяца до вступления в должность победившего на выборах Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.По словам собеседников издания, Байден пошел на такой шаг после появления сообщений о "прибытии в Курскую область военных из КНДР". Предполагается, что ВСУ будут использовать переданные дальнобойные ракеты для ударов по российским и якобы присутствующим в этом регионе северокорейским бойцам. При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в в других регионах.Некоторые представители администрации Белого дома опасаются, что использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь России может спровоцировать силовой ответ Москвы в адрес Вашингтона и союзников. Другая часть официальных лиц в США считает такие опасения преувеличенными, резюмировалось в статье.Позиция РоссииКак заявил Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, указал Путин.

https://ria.ru/20241023/ukraina-1979471203.html

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

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