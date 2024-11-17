Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском
Салливан: Байден обеспокоен участием военных КНДР в боях под Курском
© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме, Перу выразил обеспокоенность Соединенных Штатов якобы участием военных КНДР в боях под Курском, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Два лидера, конечно, также говорили об областях разногласий и областях трений в отношениях, включая озабоченность США по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы. И в этом контексте президент Байден вновь выразил свою серьезную обеспокоенность тем фактом, что КНДР развернула значительное количество войск на западе России для участия в войне против Украины", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР, направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином.
Госдеп США утверждает, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.