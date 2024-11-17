https://ria.ru/20241117/bajden-1984208403.html

Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском

Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском - РИА Новости, 17.11.2024

Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском

Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме, Перу выразил обеспокоенность Соединенных Штатов якобы участием военных КНДР в боях РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T03:51

2024-11-17T03:51

2024-11-17T03:51

в мире

сша

россия

китай

джо байден

джейк салливан

си цзиньпин

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909755297_207:0:3187:1676_1920x0_80_0_0_4294260a49322c79fd83a642eb2a756b.jpg

ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме, Перу выразил обеспокоенность Соединенных Штатов якобы участием военных КНДР в боях под Курском, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Два лидера, конечно, также говорили об областях разногласий и областях трений в отношениях, включая озабоченность США по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы. И в этом контексте президент Байден вновь выразил свою серьезную обеспокоенность тем фактом, что КНДР развернула значительное количество войск на западе России для участия в войне против Украины", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР, направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Госдеп США утверждает, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.

https://ria.ru/20241117/kitay-1984207048.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай, джо байден, джейк салливан, си цзиньпин, государственный департамент сша