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Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском - РИА Новости, 17.11.2024
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03:51 17.11.2024
https://ria.ru/20241117/bajden-1984208403.html
Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском
Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском - РИА Новости, 17.11.2024
Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском
Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме, Перу выразил обеспокоенность Соединенных Штатов якобы участием военных КНДР в боях РИА Новости, 17.11.2024
2024-11-17T03:51
2024-11-17T03:51
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме, Перу выразил обеспокоенность Соединенных Штатов якобы участием военных КНДР в боях под Курском, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Два лидера, конечно, также говорили об областях разногласий и областях трений в отношениях, включая озабоченность США по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы. И в этом контексте президент Байден вновь выразил свою серьезную обеспокоенность тем фактом, что КНДР развернула значительное количество войск на западе России для участия в войне против Украины", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР, направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Госдеп США утверждает, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области. При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
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в мире, сша, россия, китай, джо байден, джейк салливан, си цзиньпин, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Китай, Джо Байден, Джейк Салливан, Си Цзиньпин, Государственный департамент США
Байден обеспокоен участием северокорейских военных в боях под Курском

Салливан: Байден обеспокоен участием военных КНДР в боях под Курском

© AP Photo / The New York Times / Doug MillsПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
© AP Photo / The New York Times / Doug Mills
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме, Перу выразил обеспокоенность Соединенных Штатов якобы участием военных КНДР в боях под Курском, заявил в воскресенье помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Два лидера, конечно, также говорили об областях разногласий и областях трений в отношениях, включая озабоченность США по поводу поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы. И в этом контексте президент Байден вновь выразил свою серьезную обеспокоенность тем фактом, что КНДР развернула значительное количество войск на западе России для участия в войне против Украины", - заявил Салливан журналистам на брифинге по итогам встречи.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что информация о том, что Китай якобы недоволен тесным сотрудничеством между Россией и КНДР, направлена на то, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином.
Госдеп США утверждает, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Си Цзиньпин и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Си Цзиньпин и Байден обсудили тему обвинений в шпионаже КНР
02:59
 
В миреСШАРоссияКитайДжо БайденДжейк СалливанСи ЦзиньпинГосударственный департамент США
 
 
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