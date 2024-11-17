В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС
МАГАТЭ: Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не пострадали от ударов
© Фото : @rnppofficialРовенская атомная электростанция
© Фото : @rnppofficial
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не подверглись воздействию ударов и не остановились, говорится в релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии.
Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ссылаясь на информацию от национального регулятора Украины, несколько электрических подстанций, от которых зависят Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС, получили повреждения во время ударов. При этом глава Агентства уточнил, что сами АЭС "не подверглись прямому воздействию и не остановились".
Уточняется, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, слышали действия противовоздушной обороны и укрывались во время сигналов воздушной тревоги.
"Энергетическая инфраструктура страны крайне уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность", - приводятся в релизе слова Гросси. По его словам, эксперты МАГАТЭ оценивают масштабы ущерба. "В этот критический момент я еще раз подчеркиваю важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности во время конфликта, в частности, четвертого принципа, который гласит, что все ядерные объекты должны получать надежное питание от сети за пределами площадки", - добавил гендиректор.