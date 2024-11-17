https://ria.ru/20241117/aes-1984257147.html

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС - РИА Новости, 17.11.2024

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на украинских АЭС

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не подверглись воздействию ударов и не остановились, говорится в релизе Международного агентства по атомной энергии РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T15:42

2024-11-17T15:42

2024-11-17T15:42

в мире

хмельницкий (город)

украина

киев

рафаэль гросси

магатэ

южно-украинская аэс

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС не подверглись воздействию ударов и не остановились, говорится в релизе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В воскресенье утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Закарпатской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Одесской, Днепропетровской и других областях. Минэнерго Украины заявил о введении экстренных отключений электроэнергии. Как отметил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ссылаясь на информацию от национального регулятора Украины, несколько электрических подстанций, от которых зависят Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС, получили повреждения во время ударов. При этом глава Агентства уточнил, что сами АЭС "не подверглись прямому воздействию и не остановились". Уточняется, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на АЭС, слышали действия противовоздушной обороны и укрывались во время сигналов воздушной тревоги. "Энергетическая инфраструктура страны крайне уязвима, что напрямую влияет на ядерную безопасность", - приводятся в релизе слова Гросси. По его словам, эксперты МАГАТЭ оценивают масштабы ущерба. "В этот критический момент я еще раз подчеркиваю важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности во время конфликта, в частности, четвертого принципа, который гласит, что все ядерные объекты должны получать надежное питание от сети за пределами площадки", - добавил гендиректор.

https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html

https://ria.ru/20241117/iran-1984205320.html

хмельницкий (город)

украина

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в мире, хмельницкий (город), украина, киев, рафаэль гросси, магатэ, южно-украинская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии)