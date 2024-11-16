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Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 16.11.2024 (обновлено: 23:59 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984149771.html
Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине
Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине - РИА Новости, 16.11.2024
Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине
Украина мобилизовала недостаточно людей, заявил Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:04
2024-11-16T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина мобилизовала недостаточно людей, заявил Владимир Зеленский в интервью "Суспильному"."Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он. Вместе с тем он отказался называть точную цифру. Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ с момента вступления в силу предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно посетить военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241116/filippo-1984140699.html
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984133762.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине

Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточно людей

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина мобилизовала недостаточно людей, заявил Владимир Зеленский в интервью "Суспильному".

"Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Вместе с тем он отказался называть точную цифру.

Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ с момента вступления в силу предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно посетить военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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