Зеленский сделал трудное признание о конфликте на Украине
Зеленский заявил, что Украина мобилизовала недостаточно людей
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Украина мобилизовала недостаточно людей, заявил Владимир Зеленский в интервью "Суспильному".
"Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.
"Знаю ли я, сколько мобилизовали после этого закона? Да. Достаточно ли? Нет", — сказал он.
Вместе с тем он отказался называть точную цифру.
Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ с момента вступления в силу предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно посетить военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ с момента вступления в силу предписывает всем военнообязанным в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно посетить военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не указаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.