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"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 16.11.2024 (обновлено: 13:48 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
Владимир Зеленский сказал все, что думает про канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его звонка Владимиру Путину, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:27
2024-11-16T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сказал все, что думает про канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его звонка Владимиру Путину, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Поскольку Шольц все равно скоро уйдет, Зеленский наконец может сказать все, что он всегда о нем думал", — отметил Репке.Накануне глава киевского режима раскритиковал канцлера за беседу с президентом России, указав, что такой поступок говорит об отсутствии изоляции Москвы.В пятницу пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц позвонил Путину, и призвал к переговорам с Киевом.По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
https://ria.ru/20241116/kiev-1984125379.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Олаф Шольц, Москва
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца

Репке: Зеленский сказал все, что думает о Шольце после его звонка Путину

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сказал все, что думает про канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его звонка Владимиру Путину, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Поскольку Шольц все равно скоро уйдет, Зеленский наконец может сказать все, что он всегда о нем думал", — отметил Репке.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
"Стреляли на поражение": на Западе отреагировали на события под Киевом
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Накануне глава киевского режима раскритиковал канцлера за беседу с президентом России, указав, что такой поступок говорит об отсутствии изоляции Москвы.
В пятницу пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц позвонил Путину, и призвал к переговорам с Киевом.
По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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Вчера, 09:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинОлаф ШольцМосква
 
 
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