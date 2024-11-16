https://ria.ru/20241116/zelenskiy-1984129233.html
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца - РИА Новости, 16.11.2024
"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
Владимир Зеленский сказал все, что думает про канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его звонка Владимиру Путину, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:27
2024-11-16T10:27
2024-11-16T13:48
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский сказал все, что думает про канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его звонка Владимиру Путину, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Поскольку Шольц все равно скоро уйдет, Зеленский наконец может сказать все, что он всегда о нем думал", — отметил Репке.Накануне глава киевского режима раскритиковал канцлера за беседу с президентом России, указав, что такой поступок говорит об отсутствии изоляции Москвы.В пятницу пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц позвонил Путину, и призвал к переговорам с Киевом.По данным официального сайта президента России, предыдущий разговор Путина и Шольца состоялся 2 декабря 2022 года, его главной темой стала ситуация на Украине.
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"Сказал все": в Германии указали на ярость Зеленского из-за звонка Шольца
Репке: Зеленский сказал все, что думает о Шольце после его звонка Путину