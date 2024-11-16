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На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 16.11.2024
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09:14 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/zaes-1984123079.html
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 16.11.2024
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:14
2024-11-16T09:14
в мире
энергодар
европа
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции. "На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, отметили на станции. "Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавляется в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241115/ataki-1983997023.html
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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения "Днепровская"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции.
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, отметили на станции.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавляется в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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