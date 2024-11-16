https://ria.ru/20241116/zaes-1984123079.html
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 16.11.2024
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:14
2024-11-16T09:14
2024-11-16T09:14
в мире
энергодар
европа
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09461dd6c8a2a862de80b51ce493a73.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции. "На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, отметили на станции. "Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавляется в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20241115/ataki-1983997023.html
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220109_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d6b58b9225a072f54316acb88fdc400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, европа, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На ЗАЭС автоматика отключила высоковольтную линию энергоснабжения "Днепровская"
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале
станции.
"На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, отметили на станции.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавляется в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
.