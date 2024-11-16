https://ria.ru/20241116/zaes-1984123079.html

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения - РИА Новости, 16.11.2024

На Запорожской АЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения

Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:14

2024-11-16T09:14

2024-11-16T09:14

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская" отключена на Запорожской АЭС действием автоматики, нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале станции. "На Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 750кВ "Днепровская". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию", - говорится в сообщении. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", оборудование обслуживается в соответствии с необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности, отметили на станции. "Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавляется в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20241115/ataki-1983997023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, европа, запорожская аэс