https://ria.ru/20241116/yug-1984109718.html

ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг" - РИА Новости, 16.11.2024

ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг"

Украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, гаубицу Д-30 и орудие М119 в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости старший РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T05:07

2024-11-16T05:07

2024-11-16T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

славянск

константиновка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1963004674_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_f8c1150e285efd5c424281347206cd59.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, гаубицу Д-30 и орудие М119 в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Юг" Сергей Румянцев. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям иностранного легиона, 24-й, 30-й, 54-й, 118-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах Славянска, Часовая Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильных бригад", - рассказал Румянцев в видеосводке пресс-центра группировки. Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами. Уничтожены 120-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил Румянцев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

славянск

константиновка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, славянск, константиновка, вооруженные силы украины