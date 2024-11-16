ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг"
Группа "Юг" за сутки отразила шесть контратак и уничтожила до 620 солдат ВСУ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, гаубицу Д-30 и орудие М119 в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Юг" Сергей Румянцев.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям иностранного легиона, 24-й, 30-й, 54-й, 118-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах Славянска, Часовая Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильных бригад", - рассказал Румянцев в видеосводке пресс-центра группировки.
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Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами. Уничтожены 120-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил Румянцев.