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ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг" - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/yug-1984109718.html
ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг" - РИА Новости, 16.11.2024
ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг"
Украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, гаубицу Д-30 и орудие М119 в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости старший РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:07
2024-11-16T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
славянск
константиновка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, гаубицу Д-30 и орудие М119 в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Юг" Сергей Румянцев. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям иностранного легиона, 24-й, 30-й, 54-й, 118-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах Славянска, Часовая Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильных бригад", - рассказал Румянцев в видеосводке пресс-центра группировки. Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами. Уничтожены 120-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил Румянцев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, славянск, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Славянск, Константиновка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли до 620 военных в зоне ответственности группы "Юг"

Группа "Юг" за сутки отразила шесть контратак и уничтожила до 620 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПодготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подготовка бойцов добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 620 военнослужащих, гаубицу Д-30 и орудие М119 в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки войск "Юг" Сергей Румянцев.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи. Нанесли поражение формированиям иностранного легиона, 24-й, 30-й, 54-й, 118-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах Славянска, Часовая Яра, Константиновки, Северска, Дачного, Миньковки, Майского и Курахово. Отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильных бригад", - рассказал Румянцев в видеосводке пресс-центра группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Потери противника составили до 620 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", девять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов с боеприпасами. Уничтожены 120-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровое орудие М119, добавил Румянцев.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаСлавянскКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
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