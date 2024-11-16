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Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве в Москве - РИА Новости, 16.11.2024
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18:28 16.11.2024
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Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве в Москве
Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве в Москве - РИА Новости, 16.11.2024
Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве в Москве
Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве животных из городского приюта Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T18:28
2024-11-16T18:28
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве животных из городского приюта Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Подводим итоги выставки-пристройства животных из городского приюта в фойе культурного центра "Зеленоград". Сегодня новый дом обрели сразу 10 котиков, а это половина из пушистых участников мероприятия", - говорится в сообщении. Уточняется, что остальные животные будут ждать своих будущих хозяев в приюте "Зеленоград" каждый день с 13.00 до 17.00 мск.
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Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве в Москве

© Фото : Юна-ФестВыставка-пристройство кошек
Выставка-пристройство кошек - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Юна-Фест
Выставка-пристройство кошек. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Десять котов обрели новый дом на выставке-пристройстве животных из городского приюта Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Подводим итоги выставки-пристройства животных из городского приюта в фойе культурного центра "Зеленоград". Сегодня новый дом обрели сразу 10 котиков, а это половина из пушистых участников мероприятия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные животные будут ждать своих будущих хозяев в приюте "Зеленоград" каждый день с 13.00 до 17.00 мск.
 
РоссияМосква
 
 
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