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Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2024
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21:56 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/vvp-1984193069.html
Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году
Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году - РИА Новости, 16.11.2024
Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году
Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T21:56
2024-11-16T21:56
экономика
россия
алексей оверчук
саммит атэс
правительство рф
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Отмечалось (на саммите АТЭС - ред.), что по сравнению с другими регионами мира в экономике (страны - ред.) АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень", - заявил Оверчук журналистам. По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения. "Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину", - отметил Оверчук.
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экономика, россия, алексей оверчук, саммит атэс , правительство рф
Экономика, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , Правительство РФ
Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента в 2024 году

Оверчук: Россия ожидает рост ВВП на 3,9 процента к концу 2024 года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9 процента в 2024 году, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Отмечалось (на саммите АТЭС - ред.), что по сравнению с другими регионами мира в экономике (страны - ред.) АТЭС чувствуют себя достаточно комфортно. Темпы роста ВВП в странах АТЭС превышают среднемировой уровень", - заявил Оверчук журналистам.
По его словам, участники саммита подчеркивали, что это является результатом комплекса применяемых политик в сфере финансов, в развитии инфраструктуры, цифровизации, построении экономики знаний, повышении уровня образования населения.
"Все эти меры в комплексе дают тот результат, который мы сегодня видим здесь, в странах региона. На этом фоне, и мы об этом говорили, показатели России и ожидаемые нами к концу года темпы роста ВВП на уровне 3,9% также вписываются в эту картину", - отметил Оверчук.
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