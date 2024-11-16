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"Ребята, мы свои": офицер ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:51 16.11.2024 (обновлено: 14:45 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/vsu-1984135756.html
"Ребята, мы свои": офицер ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте
"Ребята, мы свои": офицер ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте - РИА Новости, 16.11.2024
"Ребята, мы свои": офицер ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте
Солдаты на передовой терпят поражение из-за того, что не знают украинский язык, заявил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала "Новости Live". РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T11:51
2024-11-16T14:45
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Солдаты на передовой терпят поражение из-за того, что не знают украинский язык, заявил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала "Новости Live"."Приходит противник на позицию, заходят — кто там? Та, ребята, мы свои, с соседней бригады заблудились. Заходит противник — или забирает в плен, или уничтожает позицию", — утверждает он.На слова ведущей о том, что в состоянии стресса украинским солдатам, возможно, легче общаться на родном русском языке, офицер ответил, что там "нет никого стресса"."Очень много бойцов сил обороны говорят на русском языке", — пожаловался он.На прошлой неделе украинское издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.По его словам, военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
https://ria.ru/20241116/kiev-1984125379.html
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Верховная Рада Украины
"Ребята, мы свои": офицер ВСУ сделал неожиданное заявление о конфликте

Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинских солдат

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Солдаты на передовой терпят поражение из-за того, что не знают украинский язык, заявил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире телеканала "Новости Live".
"Приходит противник на позицию, заходят — кто там? Та, ребята, мы свои, с соседней бригады заблудились. Заходит противник — или забирает в плен, или уничтожает позицию", — утверждает он.
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На слова ведущей о том, что в состоянии стресса украинским солдатам, возможно, легче общаться на родном русском языке, офицер ответил, что там "нет никого стресса".
«
"Очень много бойцов сил обороны говорят на русском языке", — пожаловался он.
На прошлой неделе украинское издание "Новости.Live" со ссылкой на украинского военного психолога Андрея Козинчука сообщило, что военнослужащие ВСУ уходят в самоволку и дезертируют уже группами, а не поодиночке, как раньше.
По его словам, военные уходят со службы исключительно из-за внутренних конфликтов и недопонимания с командирами, а не из-за политических или внешних факторов.
В конце октября депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что уже более ста тысяч украинских военных дезертировали из ВСУ или самовольно оставили часть.
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