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Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ
Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024
Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ
Военнослужащих ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют делать самую черную работу, рассказал РИА Новости пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:50
2024-11-16T04:50
2024-11-16T15:03
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ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют делать самую черную работу, рассказал РИА Новости пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко. "Или на боевой выход, или тебя глумят — ты самую черную работу выполняешь. <…> Кто написал отказ — всех отправили в посадку: ройте себе блиндажи и будете сидеть в посадке, пока до вас не дойдет, что будете ходить на боевые — будете жить в домах и будете питаться нормально или будете, как животные, жить в лесопосадке", — сказал он.По словам Мартыненко, в конце августа 2023 года он написал заявление об отказе от участия в боевых действиях. Его примеру последовали еще 25 из 70 человек его роты. Из-за этого у них начался конфликт с командирами, руководство батальона морской пехоты ВСУ стало устраивать отказникам невыносимые условия. Мартыненко, 1975 года рождения, жителя Николаевской области, мобилизовали 15 мая 2023 года. Он попал в 37-ю бригаду 505-го батальона морской пехоты ВСУ. В августе дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне.
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Украинский пленный: не желающих воевать в ВСУ принуждают к грязной работе
"Будете как животные жить в лесопосадке"
Не желающих воевать в ВСУ заставляют делать "самую черную работу", рассказал РИА Новости пленный украинский дезертир.
2024-11-16T04:50
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, военнопленные, Николаевская область
Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ
Пленный Мартыненко: в ВСУ принуждают не желающих воевать к самой грязной работе