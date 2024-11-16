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Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ

Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ - РИА Новости, 16.11.2024

Пленный рассказал, что происходит с теми, кто не хочет воевать в ВСУ

Военнослужащих ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют делать самую черную работу, рассказал РИА Новости пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:50

2024-11-16T04:50

2024-11-16T15:03

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ДОНЕЦК, 16 ноя — РИА Новости. Военнослужащих ВСУ, которые не хотят воевать, заставляют делать самую черную работу, рассказал РИА Новости пленный украинский дезертир Игорь Мартыненко. "Или на боевой выход, или тебя глумят — ты самую черную работу выполняешь. <…> Кто написал отказ — всех отправили в посадку: ройте себе блиндажи и будете сидеть в посадке, пока до вас не дойдет, что будете ходить на боевые — будете жить в домах и будете питаться нормально или будете, как животные, жить в лесопосадке", — сказал он.По словам Мартыненко, в конце августа 2023 года он написал заявление об отказе от участия в боевых действиях. Его примеру последовали еще 25 из 70 человек его роты. Из-за этого у них начался конфликт с командирами, руководство батальона морской пехоты ВСУ стало устраивать отказникам невыносимые условия. Мартыненко, 1975 года рождения, жителя Николаевской области, мобилизовали 15 мая 2023 года. Он попал в 37-ю бригаду 505-го батальона морской пехоты ВСУ. В августе дезертировал из украинской армии и полтора года скрывался в прифронтовой зоне.

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Украинский пленный: не желающих воевать в ВСУ принуждают к грязной работе "Будете как животные жить в лесопосадке" Не желающих воевать в ВСУ заставляют делать "самую черную работу", рассказал РИА Новости пленный украинский дезертир. 2024-11-16T04:50 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины, украина, военнопленные, николаевская область