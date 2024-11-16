https://ria.ru/20241116/uran-1984132681.html

На Западе забили тревогу из-за одного решения России

На Западе забили тревогу из-за одного решения России - РИА Новости, 16.11.2024

На Западе забили тревогу из-за одного решения России

Временные ограничения на экспорт обогащенного урана из России в США ударят по американской энергетике, пишет портал Daily Wrap. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T11:00

2024-11-16T11:00

2024-11-16T15:18

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Временные ограничения на экспорт обогащенного урана из России в США ударят по американской энергетике, пишет портал Daily Wrap."Эта мера может серьезно повлиять на американский энергетический сектор, который в значительной степени зависит от российского урана", — говорится в публикации. В статье отмечается, что введение ограничений может заставить США искать альтернативные источники ресурсов, что может повлиять на стоимость энергоносителей и стабильность поставок. Кроме того, будучи ключевым игроком на рынке обогащенного урана, Россия существенно влияет на глобальные цепочки поставок. Экспортные ограничения могут также затронуть другие страны, использующие российский уран, заставив их пересмотреть свои энергетические стратегии, делает вывод портал. Накануне по указанию президента Владимира Путина правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США, допустив некоторые исключения. В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете на импорт низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных в стране предприятий. Документ вступил в силу в августе и будет действовать до 2040 года. При этом американское законодательство позволяет делать исключения и закупать российское сырье вплоть до января 2028-го в том случае, если это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. В ответ на это Путин в сентябре поручил правительству рассмотреть возможность ограничить экспорт урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России.

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

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россия, сша, в мире, владимир путин, джо байден