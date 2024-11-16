https://ria.ru/20241116/ukraina-1984199188.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T23:58
2024-11-16T23:58
2024-11-16T23:58
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Черниговской, Сумской областях звучит более двух часов. В Полтавской области тревога прозвучала в 22.52 мск, спустя полчаса - в Харьковской области. В 23.45 тревога охватила Киевскую и Черкасскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу