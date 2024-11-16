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Путин и Трамп могли бы найти решение по Украине, заявили в бундестаге - РИА Новости, 16.11.2024
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22:39 16.11.2024 (обновлено: 22:40 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984195669.html
Путин и Трамп могли бы найти решение по Украине, заявили в бундестаге
Путин и Трамп могли бы найти решение по Украине, заявили в бундестаге - РИА Новости, 16.11.2024
Путин и Трамп могли бы найти решение по Украине, заявили в бундестаге
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины,... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:39
2024-11-16T22:40
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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины, заявил РИА Новости депутат Бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус. "После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден - гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда. Почему бы не отвернуться от НАТО и не создать новую структуру безопасности, которая включала бы в себя Евразию и оставила бы в стороне США. Зачем нужны США? Это в прошлом - противостояние СССР и США… И тогда мы могли бы жить в мире", - сказал Ротфус. При этом он добавил, что Трамп в одиночку не сможет завершить конфликт, для этого всему Западу необходимо прекратить поставки вооружений Украине. Ротфус также подчеркнул, что Россия ищет не краткосрочное решение конфликта, а уверенности, что это больше не повторится. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20241116/mask-1984188704.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, бундестаг германии, германия
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Бундестаг Германии, Германия
Путин и Трамп могли бы найти решение по Украине, заявили в бундестаге

Депутат Ротфус: Трамп и Путин могли бы договориться о нейтральности Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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СИРИУС, 16 ноя - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин после недолгих переговоров могли бы договориться о нейтральности Украины, заявил РИА Новости депутат Бундестага Германии, член комитета по делам ЕС Райнер Ротфус.
"После недолгих переговоров они могли бы договориться о том, от чего отказался Байден - гарантий нейтральности Украины. Не на 20 лет, а навсегда. Почему бы не отвернуться от НАТО и не создать новую структуру безопасности, которая включала бы в себя Евразию и оставила бы в стороне США. Зачем нужны США? Это в прошлом - противостояние СССР и США… И тогда мы могли бы жить в мире", - сказал Ротфус.
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При этом он добавил, что Трамп в одиночку не сможет завершить конфликт, для этого всему Западу необходимо прекратить поставки вооружений Украине.
Ротфус также подчеркнул, что Россия ищет не краткосрочное решение конфликта, а уверенности, что это больше не повторится.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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