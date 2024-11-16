https://ria.ru/20241116/ukraina-1984168841.html

Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег

Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег - РИА Новости, 16.11.2024

Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег

Владимир Зеленский пожаловался в интервью "Украинскому радио", что Украина не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:05

2024-11-16T17:05

2024-11-16T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сша

министерство обороны сша

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в интервью "Украинскому радио", что Украина не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи. Ранее Пентагон сообщил, что общая сумма всех средств, выделенных американским конгрессом на помощь Украине с момента начала конфликта, превысила 182 миллиарда долларов. "И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили", - заявил Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, сша, министерство обороны сша, россия, нато