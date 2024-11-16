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Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 16.11.2024 (обновлено: 17:06 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984168841.html
Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег
Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег - РИА Новости, 16.11.2024
Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег
Владимир Зеленский пожаловался в интервью "Украинскому радио", что Украина не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:05
2024-11-16T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в интервью "Украинскому радио", что Украина не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи. Ранее Пентагон сообщил, что общая сумма всех средств, выделенных американским конгрессом на помощь Украине с момента начала конфликта, превысила 182 миллиарда долларов. "И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили", - заявил Зеленский. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, министерство обороны сша, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Министерство обороны США, Россия, НАТО
Зеленский пожаловался, что Киев не получил половину из обещанных США денег

Зеленский: Киев не получил и половину из обещанных США более чем $170 млрд

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в интервью "Украинскому радио", что Украина не получила половину из обещанных США более чем 170 миллиардов долларов помощи.
Ранее Пентагон сообщил, что общая сумма всех средств, выделенных американским конгрессом на помощь Украине с момента начала конфликта, превысила 182 миллиарда долларов.
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"И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили", - заявил Зеленский.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАМинистерство обороны СШАРоссияНАТО
 
 
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