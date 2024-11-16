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WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:45 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984148899.html
WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ
WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ - РИА Новости, 16.11.2024
WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ
Американская газета Wall Street Journal утверждает, что у ВСУ появились дроны, которые якобы способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:45
2024-11-16T13:45
специальная военная операция на украине
технологии
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal утверждает, что у ВСУ появились дроны, которые якобы способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). "Поставщики дронов для Киева наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и не поддаются электронному подавлению", - говорится в публикации издания. По утверждению издания, подобные "роботы-убийцы" со встроенными компьютерами, разработанными американской компанией Auterion и некоторыми украинскими фирмами, уже используются на поле боя и скоро "заполонят" все небо. Используемые технологии не являются новаторскими, однако теперь они применяются в более дешевых устройствах. Отмечается, что Киев ожидает поставки "десятки тысяч" миниатюрных компьютеров Auterion под названием Skynode, а украинский стартап Vyriy Drone в этом месяце начнет массовый выпуск дронов с автопилотом. Издание пишет, что автономные БПЛА, благодаря технологии автопилота, возможно, смогут преодолеть самое серьезное препятствие, которое представляют для дронов российские системы радиоэлектронной борьбы. При этом глава компании-производителя беспилотников Vyriy Drone, использующих такие технологии, Алексей Бабенко признал, что недавно возникли проблемы, связанные с тем, что российские военные используют электронные помехи для отключения аналогового видеосигнала, который применяется пилотами для направления аппарата в зону удара. Как утверждается, компания пытается решить проблему, обеспечив возможность переключения между частотами, а также путем разработки цифровой видеосвязи. Ранее Wall Street Journal писала, что украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники, которые работают со сбоями и сложны в эксплуатации, большинство из них не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и с трудом взлетают. Ранее украинское англоязычное издания Kyiv Independent сообщало, что украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ перед российскими системами РЭБ в Харьковской области.
https://ria.ru/20241023/lyutyy-1979346765.html
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технологии, киев, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
WSJ: у ВСУ появились дроны, способные преодолеть российские средства РЭБ

WSJ: у ВСУ появились не поддающиеся подавлению средствами РЭБ БПЛА с автопилотом

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal утверждает, что у ВСУ появились дроны, которые якобы способны преодолевать российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"Поставщики дронов для Киева наращивают производство дронов с компьютерным управлением, которые дешевы и не поддаются электронному подавлению", - говорится в публикации издания. По утверждению издания, подобные "роботы-убийцы" со встроенными компьютерами, разработанными американской компанией Auterion и некоторыми украинскими фирмами, уже используются на поле боя и скоро "заполонят" все небо.
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Используемые технологии не являются новаторскими, однако теперь они применяются в более дешевых устройствах. Отмечается, что Киев ожидает поставки "десятки тысяч" миниатюрных компьютеров Auterion под названием Skynode, а украинский стартап Vyriy Drone в этом месяце начнет массовый выпуск дронов с автопилотом. Издание пишет, что автономные БПЛА, благодаря технологии автопилота, возможно, смогут преодолеть самое серьезное препятствие, которое представляют для дронов российские системы радиоэлектронной борьбы.
При этом глава компании-производителя беспилотников Vyriy Drone, использующих такие технологии, Алексей Бабенко признал, что недавно возникли проблемы, связанные с тем, что российские военные используют электронные помехи для отключения аналогового видеосигнала, который применяется пилотами для направления аппарата в зону удара. Как утверждается, компания пытается решить проблему, обеспечив возможность переключения между частотами, а также путем разработки цифровой видеосвязи.
Ранее Wall Street Journal писала, что украинские чиновники жалуются на предоставленные ВСУ американские беспилотники, которые работают со сбоями и сложны в эксплуатации, большинство из них не могут преодолеть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и с трудом взлетают.
Ранее украинское англоязычное издания Kyiv Independent сообщало, что украинские журналисты убедились в беспомощности дронов ВСУ перед российскими системами РЭБ в Харьковской области.
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