https://ria.ru/20241116/ukraina-1984142732.html

Польское СМИ признало провал проекта украинского легиона

Польское СМИ признало провал проекта украинского легиона - РИА Новости, 16.11.2024

Польское СМИ признало провал проекта украинского легиона

Проект создания военного отряда из проживающих в Польше украинцев провалился, передает радио RMF24. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:53

2024-11-16T12:53

2024-11-16T16:00

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ВАРШАВА, 16 ноя — РИА Новости. Проект создания военного отряда из проживающих в Польше украинцев провалился, передает радио RMF24. Сообщается, что количество желающих пройти обучение в разы меньше, несмотря на информацию властей в Киеве о том, что желающих принять участие в этой инициативе не менее 500 человек. Как выяснило RMF24, "к обучению готовы менее 30 человек". "На практике желающих нет. Это означает, что обучение в Польше не началось и не состоится, если такая ситуация сохранится", - указывает радио. Согласно соглашению, заключенному Киевом и Варшавой несколько месяцев назад, украинцы должны были заняться набором отряда. Польская сторона гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли. Приобретать навыки им предстояло под наблюдением инспекторов НАТО. Польша также должна была предоставить им технику и вооружение. В Минобороны Польши отказались комментировать вопрос отсутствия добровольцев, заявив лишь, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что интереса к легиону нет. По его словам, вместо планировавшихся 5-6 тысяч желание выразили порядка 300 человек. В июле Украина и Польша подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории последней украинского легиона — нового воинского подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.

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https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html

https://ria.ru/20241029/vrag-1980609656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

польша, украина, россия, нато, в мире