Польское СМИ признало провал проекта украинского легиона
RMF24: в создаваемый в Польше украинский легион записались менее 30 желающих
© AP Photo / Michal DyjukТренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 16 ноя — РИА Новости. Проект создания военного отряда из проживающих в Польше украинцев провалился, передает радио RMF24.
Сообщается, что количество желающих пройти обучение в разы меньше, несмотря на информацию властей в Киеве о том, что желающих принять участие в этой инициативе не менее 500 человек.
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Как выяснило RMF24, "к обучению готовы менее 30 человек". "На практике желающих нет. Это означает, что обучение в Польше не началось и не состоится, если такая ситуация сохранится", - указывает радио.
Согласно соглашению, заключенному Киевом и Варшавой несколько месяцев назад, украинцы должны были заняться набором отряда. Польская сторона гарантировала их подготовку на одном из полигонов в Подкарпатье, недалеко от Сталовой Воли. Приобретать навыки им предстояло под наблюдением инспекторов НАТО. Польша также должна была предоставить им технику и вооружение.
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В Минобороны Польши отказались комментировать вопрос отсутствия добровольцев, заявив лишь, что польско-украинское соглашение относительно легиона остается в силе и Польша по-прежнему готова обучать и экипировать желающих на своих полигонах. Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш признал, что интереса к легиону нет. По его словам, вместо планировавшихся 5-6 тысяч желание выразили порядка 300 человек.
В июле Украина и Польша подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории последней украинского легиона — нового воинского подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.
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