https://ria.ru/20241116/ukraina-1984141064.html
Мир устал от конфликта на Украине, заявил МИД Индии
Мир устал от конфликта на Украине, заявил МИД Индии - РИА Новости, 16.11.2024
Мир устал от конфликта на Украине, заявил МИД Индии
Мир устал от конфликта на Украине и ждет его разрешения, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на "Саммите лидеров", организованном газетой... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T12:43
2024-11-16T12:43
2024-11-16T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
индия
украина
германия
субраманиам джайшанкар
олаф шольц
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Мир устал от конфликта на Украине и ждет его разрешения, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на "Саммите лидеров", организованном газетой Hindustan Times. "Я думаю, что мир в некотором смысле истощен. Я имею в виду, что этот конфликт требует огромную цену, очевидно, как от двух главных действующих лиц, так и от всех остальных. Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение", - сказал он, отметив, что накануне канцлер Германии Олаф Шольц впервые после начала конфликта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Говоря о роли Индии в урегулировании конфликта, глава МИД отметил, что Нью-Дели не предлагал никакого мирного плана. "Мы не думаем, что это наше дело. Наше дело - попытаться найти способ привести эти две страны к точке, где они смогут взаимодействовать..., потому что в конце концов они должны взаимодействовать друг с другом. Другие не могут решить проблему, если они не хотят ее решать", - отметил он. Джайшанкар отметил, что сперва Индия испытывала "больше скептицизма". "Я думаю, что с течением времени все больше и больше стран, включая западные, говорили нам, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Мы видим в этом пользу", - добавил глава МИД Индии.
https://ria.ru/20241114/trump-1983600385.html
https://ria.ru/20241112/germaniya-1983170983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, украина, германия, субраманиам джайшанкар, олаф шольц, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Германия, Субраманиам Джайшанкар, Олаф Шольц, Владимир Путин
Мир устал от конфликта на Украине, заявил МИД Индии
Глава МИД Индии Джайшанкар: мир истощен и ждет разрешения конфликта на Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Мир устал от конфликта на Украине и ждет его разрешения, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая на "Саммите лидеров", организованном газетой Hindustan Times.
"Я думаю, что мир в некотором смысле истощен. Я имею в виду, что этот конфликт требует огромную цену, очевидно, как от двух главных действующих лиц, так и от всех остальных. Это время, когда существует глобальный спрос на какое-то решение", - сказал он, отметив, что накануне канцлер Германии Олаф Шольц
впервые после начала конфликта провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
.
Говоря о роли Индии в урегулировании конфликта, глава МИД отметил, что Нью-Дели
не предлагал никакого мирного плана.
"Мы не думаем, что это наше дело. Наше дело - попытаться найти способ привести эти две страны к точке, где они смогут взаимодействовать..., потому что в конце концов они должны взаимодействовать друг с другом. Другие не могут решить проблему, если они не хотят ее решать", - отметил он.
Джайшанкар отметил, что сперва Индия испытывала "больше скептицизма".
"Я думаю, что с течением времени все больше и больше стран, включая западные, говорили нам, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Мы видим в этом пользу", - добавил глава МИД Индии.