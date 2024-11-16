https://ria.ru/20241116/ukraina-1984128704.html

Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине

Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине - РИА Новости, 16.11.2024

Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине

Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США, это вопрос, который будет решаться между президентом России Владимиров... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T10:22

2024-11-16T10:22

2024-11-16T10:22

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

владимир путин

эмир кустурица

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США, это вопрос, который будет решаться между президентом России Владимиров Путиным и американцами, заявил в интервью РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица. "То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев", — сказал он. По его мнению, победа Дональда Трампа на выборах в США лучше, чем если бы победила команда Джо Байдена и Камалы Харрис. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, эмир кустурица