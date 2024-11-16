Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине
Кустурица: развитие событий на Украине не зависит от результатов выборов в США
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США, это вопрос, который будет решаться между президентом России Владимиров Путиным и американцами, заявил в интервью РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.
"То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев", — сказал он.
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По его мнению, победа Дональда Трампа на выборах в США лучше, чем если бы победила команда Джо Байдена и Камалы Харрис.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.