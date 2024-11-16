Рейтинг@Mail.ru
Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984128704.html
Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине
Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине - РИА Новости, 16.11.2024
Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине
Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США, это вопрос, который будет решаться между президентом России Владимиров... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:22
2024-11-16T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
эмир кустурица
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984046668_0:357:2910:1994_1920x0_80_0_0_6c0a8fc2b39f8957d2ec6b078e03cf7e.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США, это вопрос, который будет решаться между президентом России Владимиров Путиным и американцами, заявил в интервью РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица. "То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев", — сказал он. По его мнению, победа Дональда Трампа на выборах в США лучше, чем если бы победила команда Джо Байдена и Камалы Харрис. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241115/tramp-1983841863.html
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983580842.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1984046668_371:144:2910:2048_1920x0_80_0_0_f80b7c900135153a429857714f6c567e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, эмир кустурица
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Эмир Кустурица
Кустурица рассказал, от чего зависит развитие событий на Украине

Кустурица: развитие событий на Украине не зависит от результатов выборов в США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сербский режиссер, актер и сценарист Эмир Кустурица. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Развитие событий на Украине не зависит от результатов президентских выборов в США, это вопрос, который будет решаться между президентом России Владимиров Путиным и американцами, заявил в интервью РИА Новости сербский режиссер Эмир Кустурица.
"То, что дальше будет происходить на Украине, не зависит от выборов в Америке. Это вопрос Владимира Владимировича и американцев", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Отсчет пошел: Трамп жестоко отомстит Киеву за все
15 ноября, 08:00
По его мнению, победа Дональда Трампа на выборах в США лучше, чем если бы победила команда Джо Байдена и Камалы Харрис.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Последствия российского удара по украинской теплоэлектростанции - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
"Будет очень жестко". США оценили перспективы Украины на ближайшие месяцы
15 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЭмир Кустурица
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала