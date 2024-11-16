https://ria.ru/20241116/ukraina-1984124391.html

В Крыму предложили план спасения Украины

В Крыму предложили план спасения Украины - РИА Новости, 16.11.2024

В Крыму предложили план спасения Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что план спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T09:33

2024-11-16T09:33

2024-11-16T09:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что план спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в конституцию страны. Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, изменения в конституции Украины также должны касаться утверждения новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумом вошли в состав России. "Фактически это будет означать новый отсчет украинской государственности, но это - единственный шанс на её восстановление. Любые попытки сделать по-другому обречены на кровавый провал, при котором на планете Земля не будет более жуткого, безнадежного, неопределенного места, чем Украина. Пока всё именно к этому и идет", - сказал глава крымского парламента.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20240316/ukraina-1933409583.html

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в мире, украина, владимир константинов