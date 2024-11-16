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В Крыму предложили план спасения Украины - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 16.11.2024 (обновлено: 09:42 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984124391.html
В Крыму предложили план спасения Украины
В Крыму предложили план спасения Украины - РИА Новости, 16.11.2024
В Крыму предложили план спасения Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что план спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:33
2024-11-16T09:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что план спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в конституцию страны. Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия. "Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, изменения в конституции Украины также должны касаться утверждения новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумом вошли в состав России. "Фактически это будет означать новый отсчет украинской государственности, но это - единственный шанс на её восстановление. Любые попытки сделать по-другому обречены на кровавый провал, при котором на планете Земля не будет более жуткого, безнадежного, неопределенного места, чем Украина. Пока всё именно к этому и идет", - сказал глава крымского парламента.
https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html
https://ria.ru/20240316/ukraina-1933409583.html
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в мире, украина, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Константинов
В Крыму предложили план спасения Украины

Константинов: план спасения Украины должен включать референдум

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что план спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в конституцию страны.
Ранее Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что собирается представить новый план Киева из десяти пунктов, назвав его "планом стойкости". Представят документ на следующей неделе. Среди пунктов – культурный суверенитет, безопасность, энергетика, производство оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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"Планом спасения Украины может стать референдум. Нужно обратиться к людям с идеей сменить действующую нацистскую власть, выбрать форму государственного правления, определить основополагающие принципы существования обновленной Украины, включая защиту русского языка и русских, других языков и общин, свободу вероисповедания. Это все должно быть конституционными основами нового государства", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, изменения в конституции Украины также должны касаться утверждения новых границ без Крыма, Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, которые по итогам референдумом вошли в состав России.
"Фактически это будет означать новый отсчет украинской государственности, но это - единственный шанс на её восстановление. Любые попытки сделать по-другому обречены на кровавый провал, при котором на планете Земля не будет более жуткого, безнадежного, неопределенного места, чем Украина. Пока всё именно к этому и идет", - сказал глава крымского парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Константинов
 
 
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