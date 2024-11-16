https://ria.ru/20241116/ukraina-1984100379.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Сум

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Сум - РИА Новости, 16.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Сум

Взрывы были слышны в районе города Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T00:32

2024-11-16T00:32

2024-11-16T00:34

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Взрывы были слышны в районе города Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в районе Сум", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Сумской и еще трем областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

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в мире, сумы, украина