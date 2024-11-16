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В подполье сообщили об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:59 16.11.2024 (обновлено: 04:10 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/udar-1984107849.html
В подполье сообщили об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области
В подполье сообщили об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области - РИА Новости, 16.11.2024
В подполье сообщили об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области
Удар нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области, уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии, сообщил РИА Новости РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:59
2024-11-16T04:10
специальная военная операция на украине
одесская область
румыния
украина
безопасность
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области, уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать... Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен", - сообщил собеседник агентства.
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одесская область, румыния, украина, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Румыния, Украина, Безопасность, Сергей Лебедев
В подполье сообщили об ударе по железнодорожному узлу в Одесской области

Лебедев: ВС России ударили узлу железных дорог в Раздельной Одесской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области, уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет был во время сортировки составов с военными грузами. Взрыв мощный, чувствовался даже в селах за десять километров от Раздельной. Насколько поврежден железнодорожный узел, будем узнавать... Но это означает, что на трое суток прервана одна из самых больших логистических цепочек из Румынии. Не считая груза, который был уничтожен", - сообщил собеседник агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРумынияУкраинаБезопасностьСергей Лебедев
 
 
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