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Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
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22:51 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/tramp-1984196549.html
Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации, пишут СМИ
Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024
Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации, пишут СМИ
Представители победившего на выборах президента США Дональда Трампа сообщили властям Японии, что Трамп не будет встречаться с лидерами других государств до... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:51
2024-11-16T22:51
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представители победившего на выборах президента США Дональда Трампа сообщили властям Японии, что Трамп не будет встречаться с лидерами других государств до вступления в должность, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники. "Команда... Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность", - отмечает издание. Издание подчеркивает, что в таком случае исключается возможность встречи Трампа с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Как добавили Nikkei Asia источники правительства США, сторона Трампа заявила, что в данный момент будет сложно организовать встречу. "Законодательство США запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам", - отмечает издание. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241109/tramp-1982760473.html
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в мире, сша, япония, дональд трамп, сигэру исиба, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Япония, Дональд Трамп, Сигэру Исиба, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Трамп не встретится с лидерами других стран до инаугурации, пишут СМИ

Nikkei Asia: Трамп не встретится с иностранными лидерами до инаугурации

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Представители победившего на выборах президента США Дональда Трампа сообщили властям Японии, что Трамп не будет встречаться с лидерами других государств до вступления в должность, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.
"Команда... Дональда Трампа заявила Японии, что избранный президент, в принципе, не будет встречаться с иностранными лидерами перед вступлением в должность", - отмечает издание.
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Издание подчеркивает, что в таком случае исключается возможность встречи Трампа с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Как добавили Nikkei Asia источники правительства США, сторона Трампа заявила, что в данный момент будет сложно организовать встречу.
"Законодательство США запрещает частным лицам встречаться с иностранными лидерами по дипломатическим вопросам", - отмечает издание.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентскую гонку 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кто сумел вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, которые вели подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признаёт свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация 47-го президента США пройдет 20 января.
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В миреСШАЯпонияДональд ТрампСигэру ИсибаКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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