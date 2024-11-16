https://ria.ru/20241116/tramp-1984156204.html

СМИ раскрыли, как Трамп может принудить Иран к ядерной сделке

СМИ раскрыли, как Трамп может принудить Иран к ядерной сделке - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ раскрыли, как Трамп может принудить Иран к ядерной сделке

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовит стратегию максимального экономического давления на Иран, чтобы попытаться вынудить его к... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:09

2024-11-16T15:09

2024-11-16T15:21

в мире

иран

сша

тегеран (город)

дональд трамп

бехруз камалванди

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа готовит стратегию максимального экономического давления на Иран, чтобы попытаться вынудить его к новой ядерной сделке, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с планами."Команда Трампа готовит указы, которые он может издать в первый день в Овальном кабинете, против Тегерана, в частности для ужесточения и добавления санкций против иранского экспорта нефти… тактика максимального давления будет рассчитана на то, чтобы попытаться вынудить Иран к переговорам с США", - пишет газета.Отмечается, что такими мерами США могут попытаться снизить доходы Ирана от нефти, чтобы помешать ему финансировать свою армию, а также союзные ему движения в регионе. Однако, как заявили изданию источники, конечной целью обсуждаемых мер давления будет добиться от Ирана заключения новой ядерной сделки и изменения региональной политики.Тем не менее, эксперт в области нацбезопасности, знакомый с планами администрации Трампа, заявил газете, что, хотя меры будут рассчитаны на то, чтобы "стабилизировать и нормализовать отношения" между Вашингтоном и Тегераном, условия администрации Трампа могут оказаться неприемлемыми для Ирана.Ранее представитель Организации по атомной энергии исламской Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди заявил, что иранская сторона готова возобновить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД, более известный как ядерная сделка), но для этого необходимо проведение серьезных переговоров.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20241116/merkuris-1984114867.html

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983986706.html

иран

сша

тегеран (город)

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, бехруз камалванди