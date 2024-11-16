https://ria.ru/20241116/tramp-1984104896.html

Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт

Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт - РИА Новости, 16.11.2024

Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Ливитт, ранее отвечавшую за коммуникации с прессой в его РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T02:39

2024-11-16T02:39

2024-11-16T11:01

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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Ливитт, ранее отвечавшую за коммуникации с прессой в его предвыборной кампании."Сегодня 45-й и 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарем Белого дома станет Кэролайн Ливитт. Кэролайн была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", — говорится в заявлении.Ливитт из Нью-Гэмпшира, ей 27 лет. Как сказано в заявлении, она "умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором", в котором Дональд Трамп уверен.Задача Ливитт будет заключаться в том, чтобы предоставлять достоверную информацию и завоевать доверие журналистов, сохраняя при этом лояльность Трампу. Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Ранее им был Рон Зиглер — в возрасте 29 лет Ричард Никсон назначил его на эту должность в 1969 году. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что пресс-секретарем Дональда Трампа может стать журналист Такер Карлсон, однако через несколько дней выяснилось, что это фейк.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241115/peskov-1983924953.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, назначения