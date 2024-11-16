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Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт
Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт - РИА Новости, 16.11.2024
Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Ливитт, ранее отвечавшую за коммуникации с прессой в его РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:39
2024-11-16T02:39
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ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Ливитт, ранее отвечавшую за коммуникации с прессой в его предвыборной кампании."Сегодня 45-й и 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарем Белого дома станет Кэролайн Ливитт. Кэролайн была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", — говорится в заявлении.Ливитт из Нью-Гэмпшира, ей 27 лет. Как сказано в заявлении, она "умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором", в котором Дональд Трамп уверен.Задача Ливитт будет заключаться в том, чтобы предоставлять достоверную информацию и завоевать доверие журналистов, сохраняя при этом лояльность Трампу. Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Ранее им был Рон Зиглер — в возрасте 29 лет Ричард Никсон назначил его на эту должность в 1969 году. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что пресс-секретарем Дональда Трампа может стать журналист Такер Карлсон, однако через несколько дней выяснилось, что это фейк.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, назначения
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Назначения
Трамп назначил на пост в Белом доме 27-летнюю Кэролайн Ливитт
Трамп назначил 27-летнюю Кэролайн Ливитт пресс-секретарем Белого дома
ВАШИНГТОН, 16 ноя — РИА Новости.
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу назначил
пресс-секретарем Белого Дома Кэролайн Ливитт, ранее отвечавшую за коммуникации с прессой в его предвыборной кампании.
"Сегодня 45-й и 47-й президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарем Белого дома станет Кэролайн Ливитт. Кэролайн была национальным пресс-секретарем предвыборной кампании Трампа и ранее работала в Белом доме Трампа помощником пресс-секретаря", — говорится в заявлении.
Ливитт из Нью-Гэмпшира, ей 27 лет. Как сказано в заявлении, она "умна, вынослива и доказала, что является высокоэффективным коммуникатором", в котором Дональд Трамп уверен.
Задача Ливитт будет заключаться в том, чтобы предоставлять достоверную информацию и завоевать доверие журналистов, сохраняя при этом лояльность Трампу. Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории. Ранее им был Рон Зиглер — в возрасте 29 лет Ричард Никсон назначил его на эту должность в 1969 году.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что пресс-секретарем Дональда Трампа может стать журналист Такер Карлсон, однако через несколько дней выяснилось, что это фейк.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.