https://ria.ru/20241116/taurus-1984149395.html
В Германии не исключили очередного обсуждения поставок Taurus Украине
В Германии не исключили очередного обсуждения поставок Taurus Украине - РИА Новости, 16.11.2024
В Германии не исключили очередного обсуждения поставок Taurus Украине
Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, не исключает очередного вынесения на рассмотрение бундестага вопроса о... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:54
2024-11-16T13:54
2024-11-16T13:54
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, не исключает очередного вынесения на рассмотрение бундестага вопроса о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, она сама может стать инициатором новой дискуссии по этой теме, заявил глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр. Ранее резолюции о поставке ракет Taurus Киеву в нижнюю палату немецкого парламента вносил блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), по результатам голосований они были отклонены. "Это было бы возможно. И я, конечно, могу себе это представить, когда смотрю на заявления ХДС/ХСС и (партии - ред.) "Зеленых", что такое предложение может иметь успех", - сказал Дюрр, отвечая на вопрос газеты Neue Osnabrücker Zeitung, может ли СвДП инициировать обсуждение темы поставок Taurus Украине в бундестаге "прямо сейчас". Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин данного решения было названо нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241116/berbok-1984128969.html
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в мире, украина, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия
В Германии не исключили очередного обсуждения поставок Taurus Украине
СвДП не исключила обсуждения в бундестаге вопроса о поставке Taurus Украине
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Свободная демократическая партия (СвДП) Германии, ранее покинувшая правящую коалицию, не исключает очередного вынесения на рассмотрение бундестага вопроса о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, она сама может стать инициатором новой дискуссии по этой теме, заявил глава фракции свободных демократов в бундестаге Кристиан Дюрр.
Ранее резолюции о поставке ракет Taurus Киеву в нижнюю палату немецкого парламента вносил блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), по результатам голосований они были отклонены.
"Это было бы возможно. И я, конечно, могу себе это представить, когда смотрю на заявления ХДС/ХСС и (партии - ред.) "Зеленых", что такое предложение может иметь успех", - сказал Дюрр, отвечая на вопрос газеты Neue Osnabrücker Zeitung, может ли СвДП инициировать обсуждение темы поставок Taurus Украине в бундестаге "прямо сейчас".
Германия в начале ноября столкнулась с серьёзным правительственным кризисом после того, как по настоянию канцлера Олафа Шольца
был уволен глава минфина Кристиан Линднер
(СвДП). Среди причин данного решения было названо нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.