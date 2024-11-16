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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 16.11.2024 (обновлено: 13:19 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svo-1984145123.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военнослужащих, три бронетранспортёра, ЗРК и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T13:12
2024-11-16T13:19
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военнослужащих, три бронетранспортёра, ЗРК и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли 255 военных в Курской области за сутки

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военнослужащих, три бронетранспортёра, ЗРК и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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