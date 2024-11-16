https://ria.ru/20241116/svo-1984145123.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 16.11.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военнослужащих, три бронетранспортёра, ЗРК и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T13:12

2024-11-16T13:12

2024-11-16T13:19

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки на курском направлении 255 военнослужащих, три бронетранспортёра, ЗРК и станцию РЭБ, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили 255 военнослужащих, уничтожены три бронетранспортера, боевая бронированная машина, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 32930 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1167 боевых бронированных машин, 951 автомобиль, 284 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины