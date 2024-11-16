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Рогов рассказал об успехах российских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:15 16.11.2024 (обновлено: 11:35 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svo-1984127858.html
Рогов рассказал об успехах российских военных на Запорожском направлении
Рогов рассказал об успехах российских военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 16.11.2024
Рогов рассказал об успехах российских военных на Запорожском направлении
Российские войска отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T10:15
2024-11-16T11:35
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Есть успехи нашей армии сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. Так, наши воины продвинулись вперед и отбросили противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки на времевском направлении", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, также российские войска прошли с боями широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на ореховском направлении, в сторону Новоданиловки. "Здесь продвижение составило до двух километров", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20241116/saldo-1984116223.html
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работино, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал об успехах российских военных на Запорожском направлении

Рогов: ВС России отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Российские войска отбросили ВСУ восточнее Урожайного и в районе Золотой Нивы, а также продвинулись севернее Работино на запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Есть успехи нашей армии сразу на нескольких участках запорожской линии фронта. Так, наши воины продвинулись вперед и отбросили противника восточнее Урожайного, а также в районе Золотой Нивы в сторону Великой Новоселки на времевском направлении", - сказал Рогов.
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Кроме того, по его словам, также российские войска прошли с боями широкий участок фронта и улучшили положение по переднему краю севернее Работино на ореховском направлении, в сторону Новоданиловки.
"Здесь продвижение составило до двух километров", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года. Старомайорское было освобождено 10 июня этого года, Урожайное – 14 июля.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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