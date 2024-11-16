В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной

Союз кинематографистов: Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище
Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.
Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".
Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.
Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.
Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.
В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".
Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.
Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.