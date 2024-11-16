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В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной - РИА Новости, 16.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:01 16.11.2024 (обновлено: 16:19 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984161620.html
В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной
В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной - РИА Новости, 16.11.2024
В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной
Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в столице, а не на Ваганьковском, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T16:01
2024-11-16T16:19
культура
светлана светличная
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в столице, а не на Ваганьковском, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Ранее в Гильдии актеров сообщали, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище, затем появилось сообщение, что место захоронения будет на Ваганьковском кладбище."Прощание со Светланой Афанасьевной Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00. Похороны на Троекуровском кладбище", - заявили в организации, отметив изменение места захоронения.В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html
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светлана светличная, россия, рсфср
Культура, Светлана Светличная, Россия, РСФСР
В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной

Союз кинематографистов: Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актриса Светлана Светличная. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в столице, а не на Ваганьковском, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.
Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Ранее в Гильдии актеров сообщали, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище, затем появилось сообщение, что место захоронения будет на Ваганьковском кладбище.
"Сражала наповал": какой запомнится Светлана Светличная
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри).

Артисты Владимир Ивашов в роли Печорина и Светлана Светличная в роли девушки-контрабандистки в кинофильме Герой нашего времени

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри).

© РИА Новости
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1 из 10
© Мосфильм (1965)

Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.

Светлана Светличная в фильме Стряпуха

Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.

© Мосфильм (1965)
2 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".

Вячеслав Тихонов, Светлана Светличная в фильме Семнадцать мгновений весны

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".

© РИА Новости / РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".

Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".

© РИА Новости / РИА Новости
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4 из 10
© РИА Новости / Борис Кауфман | Перейти в медиабанк

Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

Киноактеры Светлана Светличная и Владимир Ивашов

Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
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5 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.

Евгений Леонов в роли Травкина и Светлана Светличная в роли работницы телевидения в фильме Георгия Данелии Тридцать три

Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

Актриса Светлана Светличная на съемках кинофильма Бриллиантовая рука

Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.

Александр Збруев и Светлана Светличная в художественном фильме Чистые пруды

В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.

Актриса Светлана Светличная на торжественной церемонии открытия фестиваля короткометражного кино Короче в Калининграде

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 10
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Актриса Светлана Светличная

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 10

Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане (ныне — Гюмри).

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.

© Мосфильм (1965)
2 из 10

Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.

© РИА Новости / Борис Кауфман
Перейти в медиабанк
5 из 10

Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
9 из 10

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 10
"Прощание со Светланой Афанасьевной Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00. Похороны на Троекуровском кладбище", - заявили в организации, отметив изменение места захоронения.
В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.
Светлана Светличная в фильме Новые приключения неуловимых - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
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