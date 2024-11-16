https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984161620.html

В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной

В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной - РИА Новости, 16.11.2024

В Союзе кинематографистов уточнили информацию о похоронах Светличной

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в столице, а не на Ваганьковском, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T16:01

2024-11-16T16:01

2024-11-16T16:19

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в столице, а не на Ваганьковском, уточнили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Ранее в Гильдии актеров сообщали, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище, затем появилось сообщение, что место захоронения будет на Ваганьковском кладбище."Прощание со Светланой Афанасьевной Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00. Похороны на Троекуровском кладбище", - заявили в организации, отметив изменение места захоронения.В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html

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светлана светличная, россия, рсфср