https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984154846.html

Прощание со Светличной пройдет 20 ноября

Прощание со Светличной пройдет 20 ноября - РИА Новости, 16.11.2024

Прощание со Светличной пройдет 20 ноября

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище, прощание пройдет в Доме кино 20 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:58

2024-11-16T14:58

2024-11-16T15:07

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дом кино

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Ваганьковском кладбище, прощание пройдет в Доме кино 20 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов России.Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Ранее в Гильдии актеров сообщали, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище."Прощание со Светланой Афанасьевной Светличной пройдет 20 ноября в Белом зале Дома кино в 11.00. Похороны на Ваганьковском кладбище", - сообщили в организации.В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

https://ria.ru/20241116/svetlichnaya-1984152128.html

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светлана светличная, дом кино, рсфср, россия