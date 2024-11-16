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Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

Светличную похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 16.11.2024

Светличную похоронят на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, дату церемонии прощания и похорон объявят позднее, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T12:43

2024-11-16T12:43

2024-11-16T13:56

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище, дату церемонии прощания и похорон объявят позднее, сообщила РИА Новости директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина.Светличная умерла в субботу в возрасте 84 лет после продолжительной болезни."Прощание будет не знаю в какой день, но похороны - на Троекуровском кладбище", - сказала собеседница агентства.Светличная родилась в 1940 году в городе Ленинакане (ныне Гюмри) Армянской ССР. В 1959 году она дебютировала в кино в фильме Михаила Калика "Колыбельная". Известность ей принесли роли в фильмах "Стряпуха", "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны" и других кинокартинах.

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светлана светличная, рсфср, россия