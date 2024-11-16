Актрису Светлану Светличную похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.
Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".
Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.
Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.
Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.
В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Во многом благодаря настойчивости матери актрисе удалось поступить во ВГИК.
Дебют Светличной на большом экране состоялся в 1959 году в фильме "Колыбельная".
Всенародная слава пришла к артистке после яркой роли в "Бриллиантовой руке".
Светличная работала с такими режиссерами, как Георгий Данелия, Станислав Говорухин, Марлен Хуциев и Татьяна Лиознова.
Карьеру в театре Светличная начала сразу после окончания ВГИКа.
Актриса состояла в Союзе кинематографистов СССР, затем в Союзе кинематографистов России.
В разные годы о Светличной сняли множество телевизионных передач.
Светличная умерла после продолжительной болезни, связанной с возрастом.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.