https://ria.ru/20241116/svdp-1984159090.html

СвДП готовилась выйти из немецкой правящей коалиции с сентября, пишут СМИ

СвДП готовилась выйти из немецкой правящей коалиции с сентября, пишут СМИ - РИА Новости, 16.11.2024

СвДП готовилась выйти из немецкой правящей коалиции с сентября, пишут СМИ

Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:36

2024-11-16T15:36

2024-11-16T15:36

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Немецкая Свободная демократическая партия (СвДП) готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, план получил название "День Д" (D-Day), сообщает газета Zeit со ссылкой на источники. Последние опросы, проводимые в Германии, демонстрировали падение рейтинга СвДП. За свободных демократов были бы готовы проголосовать только 4% избирателей. При этом для того, чтобы партия прошла в парламент, она должна набрать по меньшей мере 5% голосов. "В этот день (29 сентября - ред.) ближайшее руководство СвДП обсуждает две вещи. Будущее коалиции и будущее их партии взаимосвязаны. То, что будет обсуждаться в последующие часы, - начало конца "светофорного" ("светофор" - название правительственной коалиции, состоящей из трех партий, каждый из цветов которых соответствует цветам светофора - ред.) правительства. Появляются первые очертания плана, который в ближайшие недели будет становиться все более и более конкретным: сценарий распада правительства", - говорится в публикации Zeit. Согласно расследованию, проведенному газетой, двенадцать человек, включая экс-главу минфина Германии Кристиана Линднера, экс-министра юстиции Марко Бушмана и экс-министра образования Беттину Штарк-Ватцингер, а также министра транспорта и юстиции Фолькера Виссинга, присутствовали на встрече, организованной на вилле Трумэна в Потсдаме. В центре обсуждения, как сообщает издание, была судьба федерального правительства и СвДП. Сценарий, который поддержал Линднер, предполагал спровоцировать распад правительства, вызвав раздражение Социально-демократической партии Германии (СДПГ) и партии "Зеленых" до такой степени, чтобы канцлер выгнал министров СвДП. Он получил название "День Д", Zeit подчеркивает, что так американцы назвали операцию по высадке союзных войск в Нормандии летом 1944 года. Как сообщается, собравшиеся достигли договоренности о том, чтобы разработать такую концепцию экономической политики, которая не могла быть согласована внутри правительства, что стало бы поводом для выхода СвДП из коалиции. Также планировалось разработать якобы конфиденциальный документ о "катастрофических результатах зеленой политики в ФРГ". Впоследствии он должен был попасть в прессу и ожесточить позицию "Зеленых". Для согласования действий партии пришлось провести ряд встреч, на которых были прояснены детали плана. Поздним вечером 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее, лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, дабы выборы прошли в январе.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html

https://ria.ru/20241114/briks-1983654228.html

https://ria.ru/20241115/sholts-1984075534.html

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в мире, авто, германия, потсдам, нормандия, кристиан линднер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, хдс/хсс