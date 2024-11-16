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Зеленский надеется на скорое окончание конфликта при администрации Трампа
Зеленский надеется на скорое окончание конфликта при администрации Трампа - РИА Новости, 16.11.2024
Зеленский надеется на скорое окончание конфликта при администрации Трампа
При Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрее, уверен лидер киевского режима Владимир Зеленский, слова которого приводит Telegram-канал "Политика РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:05
2024-11-16T06:05
2024-11-16T13:55
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. При Дональде Трампе в Белом доме конфликт завершится быстрее, уверен лидер киевского режима Владимир Зеленский, слова которого приводит Telegram-канал "Политика страны""Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", — заявил он.По словам Зеленского, Трампу известна позиция Украины, против нее замечаний со стороны избранного президента США не было.
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Зеленский надеется на скорое окончание конфликта при администрации Трампа
Зеленский считает, что при Трампе украинский конфликт завершится быстрее