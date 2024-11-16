https://ria.ru/20241116/spacex-1984108252.html

SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ

SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ - РИА Новости, 16.11.2024

SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T04:13

2024-11-16T04:13

2024-11-16T04:14

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщает издание Wall Street Journal. "Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила в пятницу на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет", - пишет издание. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.

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в мире, сша, дональд трамп, spacex, илон маск, starship