SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ
WSJ: число пусков Starship может достичь четырех сотен при Трампе
© AP Photo / Eric GayСтарт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас
© AP Photo / Eric Gay
Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков космического корабля Starship в период президентства победившего на выборах в США Дональда Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщает издание Wall Street Journal.
"Гвинн Шотвелл, президент SpaceX и давний заместитель Илона Маска, заявила в пятницу на мероприятии для инвесторов, что она не удивится, если компания осуществит 400 запусков Starship в течение следующих четырех лет", - пишет издание.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года.
Ранее Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года.
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