https://ria.ru/20241116/smi-1984107015.html
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам
Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:42
2024-11-16T03:42
2024-11-16T03:43
специальная военная операция на украине
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кембриджский университет
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так как это создало прецедент для требования похожей помощи в отношении студентов из других регионов, охваченных конфликтами, сообщает университетская газета Varsity. Как отмечает газета, в 2022 году на базе колледжа был создан фонд помощи студентам Кембриджа с Украины, которые "столкнулись с лишениями" в связи с началом конфликта на Украине, размер фонда составлял 250 тысяч фунтов стерлингов. Одновременно Тринити-колледж принял решение выйти из уставного капитала российских компаний. После начала полномасштабного вооруженного конфликта в секторе Газа осенью 2023 года некоторые студенты стали требовать, чтобы колледж принял аналогичные меры: разорвал бы связи с израильским бизнесом и создал бы фонд помощи палестинцам. "В ответ на вопрос, учредит ли колледж фонд гуманитарного реагирования на войну в Газе подобно тому, как он помог Украине, (глава колледжа профессор Салли - ред.) Дейвис подчеркнула, что "сожалеет" о поддержке, которую колледж оказал Украине, и о том прецеденте, который был создан в связи с реагированием на войны и гуманитарные кризисы", - говорится в газетной статье. Как сообщает газета Times, колледж впоследствии выпустил заявление, в котором утверждалось, что комментарии главы нужно воспринимать в контексте разговора и что она выступает за поддержку "студентов и академиков, затронутых конфликтами на Украине и где-либо еще".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, великобритания, кембриджский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Кембриджский университет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам
Varsity: глава Тринити-колледжа Кембриджа сожалеет из-за помощи Украине
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так как это создало прецедент для требования похожей помощи в отношении студентов из других регионов, охваченных конфликтами, сообщает университетская газета Varsity.
Как отмечает газета, в 2022 году на базе колледжа был создан фонд помощи студентам Кембриджа
с Украины
, которые "столкнулись с лишениями" в связи с началом конфликта на Украине, размер фонда составлял 250 тысяч фунтов стерлингов. Одновременно Тринити-колледж принял решение выйти из уставного капитала российских компаний. После начала полномасштабного вооруженного конфликта в секторе Газа осенью 2023 года некоторые студенты стали требовать, чтобы колледж принял аналогичные меры: разорвал бы связи с израильским бизнесом и создал бы фонд помощи палестинцам.
"В ответ на вопрос, учредит ли колледж фонд гуманитарного реагирования на войну в Газе подобно тому, как он помог Украине, (глава колледжа профессор Салли - ред.) Дейвис подчеркнула, что "сожалеет" о поддержке, которую колледж оказал Украине, и о том прецеденте, который был создан в связи с реагированием на войны и гуманитарные кризисы", - говорится в газетной статье.
Как сообщает газета Times, колледж впоследствии выпустил заявление, в котором утверждалось, что комментарии главы нужно воспринимать в контексте разговора и что она выступает за поддержку "студентов и академиков, затронутых конфликтами на Украине и где-либо еще".