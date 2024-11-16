Рейтинг@Mail.ru
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам - РИА Новости, 16.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:42 16.11.2024 (обновлено: 03:43 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/smi-1984107015.html
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам - РИА Новости, 16.11.2024
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам
Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T03:42
2024-11-16T03:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
кембриджский университет
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39816/88/398168894_0:420:1024:996_1920x0_80_0_0_ffaf03d4993dfc32b285b4d7f4a48784.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так как это создало прецедент для требования похожей помощи в отношении студентов из других регионов, охваченных конфликтами, сообщает университетская газета Varsity. Как отмечает газета, в 2022 году на базе колледжа был создан фонд помощи студентам Кембриджа с Украины, которые "столкнулись с лишениями" в связи с началом конфликта на Украине, размер фонда составлял 250 тысяч фунтов стерлингов. Одновременно Тринити-колледж принял решение выйти из уставного капитала российских компаний. После начала полномасштабного вооруженного конфликта в секторе Газа осенью 2023 года некоторые студенты стали требовать, чтобы колледж принял аналогичные меры: разорвал бы связи с израильским бизнесом и создал бы фонд помощи палестинцам. "В ответ на вопрос, учредит ли колледж фонд гуманитарного реагирования на войну в Газе подобно тому, как он помог Украине, (глава колледжа профессор Салли - ред.) Дейвис подчеркнула, что "сожалеет" о поддержке, которую колледж оказал Украине, и о том прецеденте, который был создан в связи с реагированием на войны и гуманитарные кризисы", - говорится в газетной статье. Как сообщает газета Times, колледж впоследствии выпустил заявление, в котором утверждалось, что комментарии главы нужно воспринимать в контексте разговора и что она выступает за поддержку "студентов и академиков, затронутых конфликтами на Украине и где-либо еще".
https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39816/88/398168894_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_9d9ace8f91ae8de21891d0edca79cecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, кембриджский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Кембриджский университет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам

Varsity: глава Тринити-колледжа Кембриджа сожалеет из-за помощи Украине

© Flickr.comСобор одного из колледжей Кембриджа
Собор одного из колледжей Кембриджа - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Flickr.com
Собор одного из колледжей Кембриджа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так как это создало прецедент для требования похожей помощи в отношении студентов из других регионов, охваченных конфликтами, сообщает университетская газета Varsity.
Как отмечает газета, в 2022 году на базе колледжа был создан фонд помощи студентам Кембриджа с Украины, которые "столкнулись с лишениями" в связи с началом конфликта на Украине, размер фонда составлял 250 тысяч фунтов стерлингов. Одновременно Тринити-колледж принял решение выйти из уставного капитала российских компаний. После начала полномасштабного вооруженного конфликта в секторе Газа осенью 2023 года некоторые студенты стали требовать, чтобы колледж принял аналогичные меры: разорвал бы связи с израильским бизнесом и создал бы фонд помощи палестинцам.
"В ответ на вопрос, учредит ли колледж фонд гуманитарного реагирования на войну в Газе подобно тому, как он помог Украине, (глава колледжа профессор Салли - ред.) Дейвис подчеркнула, что "сожалеет" о поддержке, которую колледж оказал Украине, и о том прецеденте, который был создан в связи с реагированием на войны и гуманитарные кризисы", - говорится в газетной статье.
Как сообщает газета Times, колледж впоследствии выпустил заявление, в котором утверждалось, что комментарии главы нужно воспринимать в контексте разговора и что она выступает за поддержку "студентов и академиков, затронутых конфликтами на Украине и где-либо еще".
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
В Германии заметили важную деталь в переговорах Путина с Шольцем
Вчера, 01:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКембриджский университетОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала