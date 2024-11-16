https://ria.ru/20241116/smi-1984107015.html

СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам

СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам - РИА Новости, 16.11.2024

СМИ: глава колледжа при Кембридже сожалеет о помощи украинским студентам

Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T03:42

2024-11-16T03:42

2024-11-16T03:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

кембриджский университет

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39816/88/398168894_0:420:1024:996_1920x0_80_0_0_ffaf03d4993dfc32b285b4d7f4a48784.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Тринити-колледжа Кембриджского университета в Британии заявила, что сожалеет о поддержке, которую ее учебное заведение оказало украинским студентам, так как это создало прецедент для требования похожей помощи в отношении студентов из других регионов, охваченных конфликтами, сообщает университетская газета Varsity. Как отмечает газета, в 2022 году на базе колледжа был создан фонд помощи студентам Кембриджа с Украины, которые "столкнулись с лишениями" в связи с началом конфликта на Украине, размер фонда составлял 250 тысяч фунтов стерлингов. Одновременно Тринити-колледж принял решение выйти из уставного капитала российских компаний. После начала полномасштабного вооруженного конфликта в секторе Газа осенью 2023 года некоторые студенты стали требовать, чтобы колледж принял аналогичные меры: разорвал бы связи с израильским бизнесом и создал бы фонд помощи палестинцам. "В ответ на вопрос, учредит ли колледж фонд гуманитарного реагирования на войну в Газе подобно тому, как он помог Украине, (глава колледжа профессор Салли - ред.) Дейвис подчеркнула, что "сожалеет" о поддержке, которую колледж оказал Украине, и о том прецеденте, который был создан в связи с реагированием на войны и гуманитарные кризисы", - говорится в газетной статье. Как сообщает газета Times, колледж впоследствии выпустил заявление, в котором утверждалось, что комментарии главы нужно воспринимать в контексте разговора и что она выступает за поддержку "студентов и академиков, затронутых конфликтами на Украине и где-либо еще".

https://ria.ru/20241116/putin-1984101426.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, кембриджский университет, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году