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В Совбезе прокомментировали звонок Шольца Путину
В Совбезе прокомментировали звонок Шольца Путину - РИА Новости, 16.11.2024
В Совбезе прокомментировали звонок Шольца Путину
Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину можно расценивать как попытку Запада "прозондировать" почву относительно условий Москвы для... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:20
2024-11-16T17:20
2024-11-16T17:20
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МОСКВА 16 ноя — РИА Новости. Звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину можно расценивать как попытку Запада "прозондировать" почву относительно условий Москвы для начала переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины, заявил РИА Новости член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко. "Телефонный звонок канцлера Олафа Шольца президенту Владимиру Владимировичу Путину нельзя расценивать иначе, как попытку Запада прозондировать почву относительно российских условий начала переговоров по урегулированию на Украине и вокруг нее. До сих пор западные столицы, включая, впрочем, и команду Дональда Трампа, попросту игнорировали четко заявленные российской стороной условия и пытались фантазировать на тему замораживания конфликта", - сказал Яковенко. По его словам, в Москве внятно дали понять, что данный подход "не пройдет", а у конфликта два взаимосвязанных измерения. "Это права людей, подавляющиеся этноцентричным, националистическим режимом на Украине, и гарантии безопасности России со стороны НАТО и США в свете продвижения их военной инфраструктуры к нашим границам", - подчеркнул он. В пятницу по инициативе германской стороны состоялся первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем.
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в мире, россия, украина, москва, олаф шольц, владимир путин, александр яковенко, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Олаф Шольц, Владимир Путин, Александр Яковенко, НАТО
В Совбезе прокомментировали звонок Шольца Путину
Яковенко назвал звонок Шольца Путину попыткой прозондировать почву по Украине