https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984187626.html

Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции

Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции - РИА Новости, 16.11.2024

Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции

Артист балета, премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции на позвоночнике, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:22

2024-11-16T20:22

2024-11-16T22:22

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Артист балета, премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции на позвоночнике, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее в субботу Мариинский театр сообщил о гибели Шклярова. По информации городского главка СК России, причиной трагедии стал несчастный случай."У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник, 18 ноября, была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства", — уточнил собеседник агентства.Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал премьером. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.Его творческие способности были отмечены множеством наград, но главное звание он получил в 2020 году, став заслуженным артистом России.

https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984156314.html

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россия, владимир шкляров, мариинский театр, происшествия, санкт-петербург