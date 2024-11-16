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Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции - РИА Новости, 16.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:22 16.11.2024 (обновлено: 22:22 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984187626.html
Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции
Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции - РИА Новости, 16.11.2024
Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции
Артист балета, премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции на позвоночнике, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T20:22
2024-11-16T22:22
культура
россия
владимир шкляров
мариинский театр
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Артист балета, премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции на позвоночнике, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее в субботу Мариинский театр сообщил о гибели Шклярова. По информации городского главка СК России, причиной трагедии стал несчастный случай.&quot;У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник, 18 ноября, была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства&quot;, — уточнил собеседник агентства.Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал премьером. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.Его творческие способности были отмечены множеством наград, но главное звание он получил в 2020 году, став заслуженным артистом России.
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россия, владимир шкляров, мариинский театр, происшествия, санкт-петербург
Культура, Россия, Владимир Шкляров, Мариинский театр, Происшествия, Санкт-Петербург
Премьер Мариинки Шкляров погиб за два дня до операции

Премьер Мариинского театра Шкляров погиб за два дня до операции на позвоночнике

© Фото : Мариинский театр/TelegramПремьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : Мариинский театр/Telegram
Премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Артист балета, премьер Мариинки Владимир Шкляров погиб за два дня до сложной операции на позвоночнике, рассказали РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее в субботу Мариинский театр сообщил о гибели Шклярова. По информации городского главка СК России, причиной трагедии стал несчастный случай.
«

"У Владимира Шклярова была травма спины, и на понедельник, 18 ноября, была назначена сложная операция на позвоночнике. Все это время он принимал серьезные обезболивающие лекарства", — уточнил собеседник агентства.

Владимир Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. В 2003-м окончил Академию русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова). В том же году его приняли в труппу Мариинского театра, с 2011 года он стал премьером. В репертуаре Шклярова — классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.
Его творческие способности были отмечены множеством наград, но главное звание он получил в 2020 году, став заслуженным артистом России.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова
Вчера, 15:12
 
КультураРоссияВладимир ШкляровМариинский театрПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
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