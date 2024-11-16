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СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова
СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова - РИА Новости, 16.11.2024
СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова, сообщили... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:12
2024-11-16T15:12
2024-11-16T15:23
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мариинский театр
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу."Организована доследственная проверка обстоятельств гибели Шклярова, предварительно причиной смерти стал несчастный случай", - сообщили в пресс-службе.Ранее источник РИА Новости в оперативных службах сообщал, что смерть Шклярова не носит криминального характера.Шкляров родился в Ленинграде в 1985 году. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс педагога В. И. Афанаскова) в 2003 году. В этом же году был принят в труппу Мариинского театра, с 2011 года – премьер театра. В репертуаре Шклярова - классические балеты и современная хореография, в том числе такие постановки, как "Жизель", "Корсар", "Баядерка", "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Дон Кихот" и многие другие.Шкляров - заслуженный артист России, лауреат международных балетных конкурсов и премий.
https://ria.ru/20241116/shklyarov-1984149179.html
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россия, санкт-петербург, владимир шкляров, мариинский театр, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Шкляров, Мариинский театр, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК расследует гибель премьера Мариинского театра Шклярова
СК проводит проверку после гибели премьера Мариинского театра Шклярова