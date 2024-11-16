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На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА
БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:31
2024-11-16T06:31
2024-11-16T06:33
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происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа.Кроме того, главе администрации района Стефану Перевалову поручено организовать на месте оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания возможной помощи.
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происшествия, калужская область, людиново, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Людиново, Владислав Шапша
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА
Шапша: на окраине села Людиново взорвался дрон, жертв нет