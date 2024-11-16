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На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 16.11.2024 (обновлено: 06:33 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/shapsha-1984113245.html
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА
БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:31
2024-11-16T06:33
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
людиново
владислав шапша
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа.Кроме того, главе администрации района Стефану Перевалову поручено организовать на месте оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания возможной помощи.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
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происшествия, калужская область, людиново, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Людиново, Владислав Шапша
На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА

Шапша: на окраине села Людиново взорвался дрон, жертв нет

© Фото : пресс-служба главы администрации Губкинского городского округаПоследствия атаки БПЛА ВСУ
Последствия атаки БПЛА ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© Фото : пресс-служба главы администрации Губкинского городского округа
Последствия атаки БПЛА ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа.
Кроме того, главе администрации района Стефану Перевалову поручено организовать на месте оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания возможной помощи.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьЛюдиновоВладислав Шапша
 
 
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