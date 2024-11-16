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На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА

На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА - РИА Новости, 16.11.2024

На окраине села в Калужской области взорвался БПЛА

БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:31

2024-11-16T06:31

2024-11-16T06:33

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

людиново

владислав шапша

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. БПЛА взорвался на окраине города Людиново в Калужской области, предварительно, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня утром на окраине города Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет", - написал он в своем Telegram-канале.Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа.Кроме того, главе администрации района Стефану Перевалову поручено организовать на месте оперштаб для оценки полученных повреждений и оказания возможной помощи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

людиново

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происшествия, калужская область, людиново, владислав шапша