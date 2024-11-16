https://ria.ru/20241116/shakhta-1984184075.html

Спасатели извлекли тело погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе

Спасатели извлекли тело погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе - РИА Новости, 16.11.2024

Спасатели извлекли тело погибшего на шахте "Таштагольская" в Кузбассе

Спасатели извлекли тело горняка, погибшего в шахте "Таштагольская" в Кемеровской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T19:28

2024-11-16T19:28

2024-11-16T19:44

происшествия

россия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

таштагол

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Спасатели извлекли тело горняка, погибшего в шахте "Таштагольская" в Кемеровской области, сообщило МЧС в Telegram-канале. "Спасатели извлекли тело погибшего в шахте "Таштагольская", — говорится в заявлении.В субботу в 4:45 по местному времени (0:45 мск) на шахте "Таштагольская" зафиксировали горный удар, который привел к обрушению кровли. В этот момент под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность. Один горняк погиб, им оказался крепильщик, его тело нашли под завалами. Еще один получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Позднее МЧС сообщило о повторном горном ударе, после него никто не пострадал.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", водящий в группу Evraz.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

россия

кемеровская область

таштагол

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происшествия, россия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таштагол