https://ria.ru/20241116/shakhta-1984158622.html

На шахте "Таштагольская" нашли тело пропавшего горняка

На шахте "Таштагольская" нашли тело пропавшего горняка - РИА Новости, 16.11.2024

На шахте "Таштагольская" нашли тело пропавшего горняка

На шахте "Таштагольская", где произошло обрушение кровли, обнаружили тело пропавшего горняка, сообщила пресс-служба управления СК по Кемеровской области в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:31

2024-11-16T15:31

2024-11-16T16:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

таштагол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/10/1984125547_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32e96f0760d83b3518543ff58eb59c46.jpg

КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. На шахте "Таштагольская", где произошло обрушение кровли, обнаружили тело пропавшего горняка, сообщила пресс-служба управления СК по Кемеровской области в Telegram-канале."В ходе спасательной операции под завалами обнаружено тело пропавшего горняка. Принимаются меры к извлечению его на поверхность. На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи. В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы", — говорится в заявлении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе горнодобывающего предприятия, погибшим оказался крепильщик. Его семье окажут всю необходимую помощь.В субботу в 4:45 по местному времени (0:45 мск) на шахте "Таштагольская" зафиксировали горный удар, который привел к обрушению кровли. В этот момент под землей находились 183 человека, 182 из них вышли на поверхность, один из них получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Позднее МЧС сообщило о повторном горном ударе, после него никто не пострадал.Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Прокуратура Таштагола проводит проверку.Шахта "Таштагольская" обеспечивает рудой комбинат "Евраз ЗСМК", водящий в группу Evraz.

https://ria.ru/20241017/shakhty-1978550433.html

кемеровская область

россия

таштагол

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, таштагол