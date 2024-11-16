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Демократы в сенате призвали расследовать возможные контакты Маска с Россией
Демократы в сенате призвали расследовать возможные контакты Маска с Россией - РИА Новости, 16.11.2024
Демократы в сенате призвали расследовать возможные контакты Маска с Россией
Два влиятельных сенатора-демократа призвали Пентагон и министерство юстиции США провести расследование сообщений о предполагаемых контактах миллиардера Илона... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T04:05
2024-11-16T04:05
2024-11-16T14:27
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ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости. Два влиятельных сенатора-демократа призвали Пентагон и министерство юстиции США провести расследование сообщений о предполагаемых контактах миллиардера Илона Маска с российскими властями, включая президента Владимира Путина, передает агентство Reuters со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей. Согласно этим данным, член Комитета по международным отношениям Джин Шахин и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид обратились к генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона с просьбой расследовать возможное влияние этих якобы имевших контактов на участие SpaceX в государственных контрактах. Маск, который занимает пост генерального директора компании SpaceX и контролирует многомиллиардные контракты с Пентагоном и разведывательным сообществом, недавно был назначен на одну из ключевых должностей в администрации избранного президента Дональда Трампа. В письме сенаторы отмечают, что "связи с известным противником США Маска, который получает миллиарды долларов из госбюджета, ставят под сомнение его надежность как подрядчика и обладателя допуска к секретной информации". Обеспокоенность вызвана сообщениями о предполагаемых разговорах Маска с российскими официальными лицами, которые, по данным газеты Wall Street Journal, имели место еще в октябре. Сенаторы предложили рассмотреть возможность его исключения из участия в госзакупках, если будет подтверждено нарушение правил. Маск отрицает последние контакты с российским президентом Путиным, утверждая, что он блюдет требования безопасности и обладает необходимым допуском к секретным данным. Призыв к расследованию прозвучал на фоне подготовки Трампа к возвращению в Белый дом. Маск, который потратил более $119 миллионов на избирательную кампанию Трампа, назначен со-руководителем нового ведомства, ориентированного на повышение эффективности госуправления.
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в мире, сша, россия, илон маск, дональд трамп, владимир путин, spacex, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Путин, SpaceX, Министерство обороны США
Демократы в сенате призвали расследовать возможные контакты Маска с Россией
Reuters узнало о призыве сенаторов-демократов расследовать связи Маска с РФ
ВАШИНГТОН, 16 ноя – РИА Новости.
Два влиятельных сенатора-демократа призвали Пентагон и министерство юстиции США провести расследование сообщений о предполагаемых контактах миллиардера Илона Маска с российскими властями, включая президента Владимира Путина, передает агентство Reuters
со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо законодателей.
Согласно этим данным, член Комитета по международным отношениям Джин Шахин
и председатель Комитета по вооруженным силам Сената Джек Рид обратились к генеральному прокурору США Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона с просьбой расследовать возможное влияние этих якобы имевших контактов на участие SpaceX
в государственных контрактах.
Маск, который занимает пост генерального директора компании SpaceX и контролирует многомиллиардные контракты с Пентагоном и разведывательным сообществом, недавно был назначен на одну из ключевых должностей в администрации избранного президента Дональда Трампа
.
В письме сенаторы отмечают, что "связи с известным противником США Маска, который получает миллиарды долларов из госбюджета, ставят под сомнение его надежность как подрядчика и обладателя допуска к секретной информации".
Обеспокоенность вызвана сообщениями о предполагаемых разговорах Маска с российскими официальными лицами, которые, по данным газеты Wall Street Journal, имели место еще в октябре. Сенаторы предложили рассмотреть возможность его исключения из участия в госзакупках, если будет подтверждено нарушение правил.
Маск отрицает последние контакты с российским президентом Путиным, утверждая, что он блюдет требования безопасности и обладает необходимым допуском к секретным данным.
Призыв к расследованию прозвучал на фоне подготовки Трампа к возвращению в Белый дом. Маск, который потратил более $119 миллионов на избирательную кампанию Трампа, назначен со-руководителем нового ведомства, ориентированного на повышение эффективности госуправления.