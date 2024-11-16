https://ria.ru/20241116/sbu-1984169869.html

На Украине вновь заблокировали сайты, освещающие деятельность УПЦ

На Украине вновь заблокировали сайты, освещающие деятельность УПЦ - РИА Новости, 16.11.2024

На Украине вновь заблокировали сайты, освещающие деятельность УПЦ

СБУ по распоряжению Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины вновь заблокировала сайты, освещающие деятельность и события канонической Украинской РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T17:17

2024-11-16T17:17

2024-11-16T17:17

украина

россия

владимир зеленский

служба безопасности украины

украинская православная церковь

московский патриархат

ситуация вокруг упц

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957396169_59:0:1176:629_1920x0_80_0_0_2d10ae24069ea6b7e2ddc36cc9db688a.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. СБУ по распоряжению Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины вновь заблокировала сайты, освещающие деятельность и события канонической Украинской православной церкви, сообщила редакция Союза православных журналистов (СПЖ). В сентябре этого года госспецслужба связи Украины уже блокировала сайты СПЖ, Raskolam.net и "Диалог.ТУТ". "Редакции СПЖ стало известно, что наш сайт, а также сайт "Диалог.ТУТ" вновь заблокировали по распоряжению Госслужбы специальной связи и защите информации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ, утверждается, что в этот раз блокировка будет действовать до завершения сроков военного положения. В союзе отметили, что госслужба в своем распоряжении не приводит причин блокировки, лишь ссылается на указ Владимира Зеленского "О введении военного положения" и его статьи об электронной коммуникации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор действие неоднократно продлевалось. После последнего продления установлено действие военного положения до 7 февраля 2025 года. н На Украине 23 сентября вступил в силу закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html

https://ria.ru/20241104/protoierey-1981795346.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, владимир зеленский, служба безопасности украины, украинская православная церковь, московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире