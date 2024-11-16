https://ria.ru/20241116/samokat-1984107288.html

МЧС рассказало, когда надо поставить на прикол свой самокат

МЧС рассказало, когда надо поставить на прикол свой самокат - РИА Новости, 16.11.2024

МЧС рассказало, когда надо поставить на прикол свой самокат

Эксплуатация электрических самокатов в осенний период, когда погодные условия существенно ухудшаются, грозит высоким риском аварий с тяжелыми последствиями; в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T03:50

2024-11-16T03:50

2024-11-16T03:50

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935839625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ffaf423c20cd448a355338edd213558.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Эксплуатация электрических самокатов в осенний период, когда погодные условия существенно ухудшаются, грозит высоким риском аварий с тяжелыми последствиями; в целях безопасности самокаты лучше всего убрать до весны, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ. "С наступлением осени и ухудшением погодных условий, таких как дождь, ветер и туман, риск аварий значительно возрастает", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что электрические самокаты требуют особого внимания в холодное время года. "Важно помнить, что использование такого транспорта в условиях низких температур может привести к поломкам и даже возгораниям. Необходимо избегать поездок по лужам и в дождливую погоду, так как влага может повредить электрические компоненты", - подчеркнул представитель ведомства, добавив, что спасатели рекомендуют убрать электросамокаты до весны. Собеседник агентства напомнил, что в период эксплуатации средств индивидуальной мобильности необходимо обязательно проводить их диагностику, а также следить за техническим состоянием. "Для повышения безопасности на дороге не забывайте о защитной экипировке - шлемах, налокотниках, наколенниках и соблюдайте правила дорожного движения. Не оставляйте без присмотра электросамокат на зарядке", - заключил представитель ведомства.

https://ria.ru/20240916/shtraf-1973053840.html

https://ria.ru/20241104/moskva-1981791805.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)