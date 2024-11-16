https://ria.ru/20241116/rosatom-1984178457.html

Лихачев наградил победителей конкурса молодых ученых атомной отрасли РФ

Лихачев наградил победителей конкурса молодых ученых атомной отрасли РФ - РИА Новости, 16.11.2024

Лихачев наградил победителей конкурса молодых ученых атомной отрасли РФ

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев наградил победителей конкурса на соискание премии в области науки и инноваций для молодых учёных... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T20:01

2024-11-16T20:01

2024-11-16T20:01

время науки

россия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев наградил победителей конкурса на соискание премии в области науки и инноваций для молодых учёных отечественной атомной отрасли, предложенные ими решения, как ожидается, позволят повысить конкурентоспособность российской атомной энергетики, улучшить свойства изделий из углеволокна и способствовать созданию квантового компьютера.Торжественная церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде в рамках мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых – "Цепная реакция", сообщила пресс-служба научного дивизиона "Росатома". Мероприятие прошло при поддержке "Росатома" и Национального центра физики и математики. Пять научных коллективов и молодой специалист получат по 1 миллиону рублей за свои проекты."За каждой созданной технологией, готовым изделием стоит научная идея и труд учёных и инженеров, её воплотивших. В "Росатоме" почти 200 лауреатов премий государственного значения. Это знак высокого признания для всей российской атомной науки", - сказал Лихачев, слова которого приведены в сообщении.Глава "Росатома" поблагодарил участников конкурса."Отличительная особенность атомной отрасли в том, что у нас молодёжь наравне с опытными учёными создаёт основу для науки будущего. Поэтому с этого года проводим конкурс на соискание премии госкорпорации для молодых учёных. Сегодня мы поздравляем 26 наших молодых коллег, авторов шести лучших работ этого года. Каждого благодарю за упорство в научном поиске, работу на благо науки и страны", – добавил Лихачев.В частности, пять специалистов Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, входит в научный дивизион "Росатома") провели комплекс работ по созданию методик и реакторным испытаниям улучшенного ядерного топлива энергетических реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Эти исследования важны для обоснования работоспособности и безопасности эксплуатации российского ядерного топлива при периодических изменениях мощности реакторной установки. Способность атомных электростанций с помощью маневрирования мощностью участвовать в регулировании нагрузки энергосистемы – один из факторов конкурентоспособности атомной энергетики.Научный коллектив композитного дивизиона госкорпорации "Росатом" разработал опытную технологию формования ПАН-прекурсора для производства среднемодульного углеродного волокна с повышенной прочностью. Данная разработка создает качественный научно-технический задел для дальнейшего развития технологий производства углеродного волокна и позволяет на горизонте следующих двух лет выйти на промышленное производство среднемодульных углеродных волокон на основе отечественного ПАН-прекурсора. Такие углеволокнистые полимерные композиционные материалы востребованы, прежде всего, в стратегических отраслях промышленности: атомной, авиационной и двигателестроении. Их применение позволит выйти на новый уровень эксплуатационных свойств изделий.Еще один победитель – коллектив "Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л. Духова" (ВНИИА), который провел исследования технологий создания сверхпроводниковых квантовых вычислителей. Исследование охватывает полный комплекс критических технологий создания первых сверхпроводниковых высокоточных квантовых вычислителей в России. Результаты работы помогут в создании первого практически полезного сверхпроводникового многокубитного квантового компьютера.Среди награжденных также коллектив предприятия "Росатома" "Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Ю.Е. Седакова". Еще две награды Лихачев вручил в специальной номинации генерального директора.

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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"